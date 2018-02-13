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Keçiören'de düzenlenen “Bir Gece Ansızın, Bu Oyunu Bozarız” konferans programına Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu

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Keçiören'de düzenlenen “Bir Gece Ansızın, Bu Oyunu Bozarız” konferans programına Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu
Keçiören Belediyesi’nin Afrin Operasyonunun önemi ve son gelişmelere ilişkin düzenlediği “Bir Gece Ansızın, Bu Oyunu Bozarız” konferans programına Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu.

Türkiye’nin tek yürek olarak Mehmetçiğin yanında yer aldığı Zeytin Dalı Operasyonun konuşulduğu programın moderatörlüğünü başarılı sunucu Cansu Canan Özgen üstlenirken programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezini hınca hınç dolduran vatandaşlar operasyona tam destek verdiklerini ifade ederken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da orduya katılmak için çok sayıda vatandaşın müracaat ettiği bilgisini verdi. Ak, “Türkiye’nin askere ihtiyacı yok. Biliyoruz ki her Türk asker doğar, bizim çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çok çalışıp çok zengin olacağız ki mazlum milletlere umut olalım. O nedenle ne yapıyorsak en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Bugün ordunun ihtiyacı için SİHA, İHA üreten Selçuk Bayraktar kardeşimiz ne kadar genç bir yaşta ne kadar büyük bir başarıyla önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor, herkese örnek olsun.” diye konuştu.

 

Afrin’in önemi ve Afrin’de kimlere karşı savaşıldığı noktasında önemli bilgiler veren Mete Yarar ise, “15 Temmuz direniş, bugünler ise bu ülkenin diriliş günleridir. Bu ülkenin yavaş yavaş ayağa kalktığı günlerdir. İlk defa bize gelmek isteyenlerin karşısına biz çıktık ve emperyalizme dur dedik.” dedi.

 

Fırat Kalkanının FETÖ ile mücadele devam ederken gerçekleştiğini kaydeden Yarar, “En zor dönemde o operasyonu başardık. Şu an artık Afrin’i değil bir sonraki hedefi konuşuyoruz. Çanakkale ruhunun Afrin’de olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi uyuyan devi uyandırdılar. Bu savaş hak ile batılın savaşıdır. O nedenle tüm mazlum coğrafyalarda Türk askeri için dua ediliyor.” diye konuştu.

HESABIMIZ KANDİL’E KADAR

“Türkler bir yerde kan döktülerse almadan bırakmazlar” sözünü de hatırlatan Yarar, “Bu ülke en yoksul zamanlarında diz çökmedi. Cumhurbaşkanımız ne diyor bize lafla gelmesinler. O liderlik yapıyor, biz de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 80 milyon olarak dik duralım, eğilmeyelim.  O, savunma sanayinin her kademesiyle tek tek ilgileniyor, bir sonraki harekatı planlıyor.” dedi.

 

Yarar, bir sonraki hedefin İdlip, Menbiç ve nihai hedefin de Kandil olduğunu sözlerine ekleyerek salondakilerin merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

 

Program, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın Yarar ve Özgen’e plaket takdim etmesinin ardından salondan çektiği selfie ile son buldu.

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