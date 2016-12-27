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Keçiören'de düzenlenen zabıta seminerine Ankara'daki 20 belediyeden 118 kişinin katıldı

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Keçiören'de düzenlenen zabıta seminerine Ankara'daki 20 belediyeden 118 kişinin katıldı
Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Eğitim, Rehberlik ve Yayın Komisyonu'nca Pursaklar'da yapılan yılın son seminerine Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de katıldı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve aynı zamanda Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdurrahman Karabudak'ın konuşmalarının ardından başlayan eğitim programı tüm gün sürdü.

Ankara'daki 20 belediyeden 118 kişinin katıldığı seminerde, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları hakkındaki her şey en ince ayrıntısına kadar görüşüldü. Karşılıklı sohbet havasında geçen seminer, aynı zamanda 2016'nın da son semineri oldu. Katılımcılar, seminerin kendilerine büyük katkı sağladığını ve merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı yakaladıklarını ifade ederken, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunacaklarının da altını çizdiler.

Programa katılanlara sertifikaları verilirken, program toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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