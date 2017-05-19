Keçiören'de Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gençlik Haftası nedeniyle düzenlediği Fener Alayı Yürüyüşü’nde dünya şampiyonu milli sporcular ile gençleri bir araya getirdi.

Keçiörenli çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ’ın yanı sıra Güreş Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp , Tekvando Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat İkincisi Bahri Tanrıkulu, Tekvando Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşenur Taşbakan, Tekvando Dünya Şampiyonu Mevlüt Pekcan, AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Kurtcan Çelebi, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek de katıldı.

MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER

Gümüşdere Ihlamur Vadisi birinci etabından Keçiören Belediyesi hizmet binasına kadar olan 3 kilometrelik mesafeyi kapsayan yürüyüşe Ankara Oğuz Seğmenleri Alayı, Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, Bağlum Spor, Vadi İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü de destek verdi. Marşlar söyleyip Türk bayraklarını sallayarak yürüyen kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları meşalelerle görsel bir şölene de imza attı.

BAŞKAN AK DA MİSKET OYNADI

Yürüyüşün sonunda kısa bir konuşma yapan Mustafa Ak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan Gençlik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün siz gençlerimizin örnek aldığı şampiyon sporcularımız da aramızda ve yürüyüşümüze destek verdiler. Kendilerine Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum ve bütün gençlerimizin Gençlik Haftası’nı kutluyorum” dedi.