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Keçiören'de "Her emekli bir hayat pınarıdır" programı düzenlendi

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Keçiören'de "Her emekli bir hayat pınarıdır" programı düzenlendi
Emeklilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın talimatıyla 2011 yılında kurulan Emekliler Platformu, düzenlediği "Her emekli bir hayat pınarıdır" programıyla emeklilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Emekliler Platformu,  birim psikologu Burcu Kavlak tarafından ilki 2016'da gerçekleştirilen "Her emekli bir hayat pınarıdır" programının ikincisini de bu yıl düzenledi.

 

Programda gülümsemenin insanlar üzerindeki pozitif etkisi, adalet ve merhamet kavramı, girişimcilik, paylaşma ve yardımlaşmanın önemi, aile bağlarının Türk toplumundaki yeri, önyargı gibi farklı konular görsellerle birlikte anlatılırken, emekliler de bu konulardaki hayat tecrübelerini paylaşma imkanı yakaladılar.

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 3. staj sınıf öğrencilerinin de katıldığı programda emeklilerin bilgi birikimlerini ve hayat tecrübelerini aktarabilecekleri, birbirleriyle ve genç kuşaklarla görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam da oluşturulmuş oldu.

 

Emekliler çalışmanın tekrarını talep ederken, program toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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