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Keçiören'de KEDEM Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

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Keçiören'de KEDEM Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Necip Fazıl Sahnesi’nde düzenlenen KEDEM Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nı izleyerek öğrencilerin heyecanına ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kur’an’dan asla uzak durmayın. Bu yarışmalar gelip geçicidir.

Önemli olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaktır” tavsiyesinde bulundu.

Keçiören’deki 10 KEDEM şubesinden 10 erkek ve 10 kız öğrencinin iki ayrı kategoride yarıştığı yarışmayı Başkan Ak’ın yanı sıra öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Konuşmasına “Evlatlarımızın her birini ayrı ayrı tebrik edip gözlerinden öpüyorum” diyerek başlayan Mustafa Ak, bu yarışmanın KEDEM’in kuruluş amacına uygun bir faaliyet olduğunu belirtirken, emeği geçen KEDEM’li öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerin gönüllerin birincisi olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Kur’an’dan asla uzak durmayın. Bu yarışmalar gelip geçicidir. Önemli olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaktır. Allah’ın indinde iyi olan Kur’an’ı hayatımızda gösterebilmektir. Bugün yarışan çocuklarımızın her birisi kendi şubelerinde yapılan yarışmalarda birinci oldular. Yani aslında hepsi zaten birincidir. En güzel ödül buradaki insanların teveccühü ve alkışıdır” dedi.

HEYECAN, ÇALIŞMAYI VE BAŞARIYI GETİRİR
Keçiören Müftülüğü görevlilerinden oluşan jüri heyetinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada dereceye girenleri Mustafa Ak açıklarken, “Bütün öğrencilerimiz heyecanlı. Heyecanınız hiç bitmesin. Çünkü kontrol edilebilen heyecan çalışmayı ve başarıyı beraberinde getirir” mesajını verdi. Yarışmada kızlar kategorisinde birinci Tepebaşı KEDEM’den Tuana Özler, ikinci Bademlik KEDEM’den Arife Yayılkan, üçüncü Yükseltepe KEDEM’den Ceylan Akça, erkeklerde ise birinci Bademlik KEDEM’den İsmail Asiler, ikinci Yükseltepe KEDEM’den Talha Sapmaz ve üçüncü de Tepebaşı KEDEM’den İsmail Dayı oldu. Dereceye giren öğrencilere bisiklet, yarışmaya katılan bütün öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye eden Başkan Ak, jüri üyelerine de yarışmaya verdikleri destekten ötürü plaket takdim etti. Program KEDEM öğrenci ve öğretmenleriyle çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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