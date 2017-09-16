Keçiören'de "Sağlık için Harekete Et" projesi kapsamında 50 bisiklet vatandaşın hizmetine sunuldu

Keçiören Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık için Harekete Et" kampanyası kapsamında fiziksel aktivitelerin artırılması için 50 bisikleti imzalanan protokolün ardından teslim alarak vatandaşın hizmetine sundu.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi nde gerçekleşen protokol imza törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Ankara Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Doğan Akdoğan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı.

FİZİKSEL AKTİVİTE DOĞAYA TAŞINIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle iş birliği neticesinde hayata geçirdiği Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi ile herkesi spor yapmaya davet ettiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye... Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor. Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz içerisine sadece spor alanları yok, içerisine 3.200 metrelik bisiklet yolu da yaptık. Bakanlığımızın bisiklet yollarının artırılması için bizi teşvik etmesi de çok önemli..." diye konuştu.

ULAŞIMDA DA BİSİKLET KULLANILMALI

Temiz bir çevre için bisikletin ulaşım alanında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bisiklet sürmeyi sadece hobi olmaktan çıkarmamız lazım... Hatta ulaşımda da bisiklet kullanılmalı... Tabi bunun için yolların ona göre dizayn edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz, bu daha başlangıç... Bisiklet yollarının sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Doğan Akdoğan sağlıklı hareket programları düzenlediklerini belirterek, "İnsanlarımızı hareketli yaşama teşvik ediyoruz. Bunun için de toplumsal farkındalık oluşturuyor, bisiklet sporunun yaygınlaşması için iş birlikleri yapıyoruz." dedi.

Keçiören'in 903 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olduğunu söyleyen Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da "154 bine yakın genç nüfusumuz var. Bu protokol spor yapmak, sağlıklı yaşamak isteyenlere yeni bir fırsat yaratacak." mesajı verdi.

Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Ankara Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Doğan Akdoğan'ın protokol metnini imzalamasının ardından tüm protokol vatandaşlarla birlikte Gümüşdere Ihlamur Vadisinde mini bir bisiklet turu yaptı.