Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde City of Sacramento Ekonomi Kalkınma Departmanı ve American Council Professional Fellow...

Keçiören Belediyesi ’nin ev sahipliğinde C ity of Sacramento Ekonomi Kalkınma Departmanı ve American Council Professional Fellow Programı kapsamında engelli ve mültecilere yönelik Ankara’daki sosyal girişimcilik çalışmalarını değerlendirmek üzere yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Ankara Kalkınma Ajansı , Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Uluslararası Çalışma Derneği, Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Keçiören Gençlik Merkezi, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Building Bridges for Refugees, Saygı Eğitim Kurumları temsilcilerinin katılımıyla toplantı, Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Proje Yöneticisi Yelda Ahmetoğlu’nun koordinatörlüğünde yapıldı.



KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİKLERİ ARTMALI

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve finansal destek sağlanan proje toplantısında artan kentsel sorunlar, sosyal ve ekonomik kalkınma üzerinde etkili olan finansal destek programlarıyla ilgili deneyim paylaşımı yapıldı.



Engelli ve mülteci lere yönelik sosyal girişimcilik konusunda çalışmaların desteklenmesi gerekliliğinin vurgulandığı toplantıda ayrıca mülteci ve engelliler için verilen yerel hizmetlerle ilgili iyi uygulama ve politikalar üzerinde durulurken, kısa ve uzun vadeli kurumsal iş birliklerinin artması ve katma değeri yüksek çalışmalara yer verilmesi gerekliliği vurgulandı.



Suriye Krizine yönelik Bölgesel Sığınmacı ve Direnç Planı (3RP) hakkında bilgi veren Birleşmiş Milletler Gönüllü Koordinatörü Monica Prisacariu, 3RP'nin farklı sektörler için güncel strateji, fırsat ve zorlukları tartışmada etkin rol üstlendiğinin altını çizdi.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de yaşayan göçmenlerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Göçmen Merkezimizle onlara hukuki destek, sağlık, eğitim, mesleki ve sosyal yardım konularında destek oluyoruz. Sosyal fayda ve ortak hedefler için sivil toplum, kamu ve özel sektör arası iş birliğinin mutlaka artması gerekli..." dedi.