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Keçiören'de “Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri düzenlendi

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Keçiören'de “Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri düzenlendi
Türkuğ Türk Yurdu Müzik Topluluğu’nun Keçiören’de verdiği konser, Türk dünyası ülkelerinin ayrılmaz bütünlüğünü türkülerle dile getirdi.

“Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri TRT Avaz kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki konsere Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Mustafa Acar yönetimindeki koro, Kazakistan, Kırım, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Irak-Kerkük ve Rumeli türkülerini başarıyla seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak Azerbaycan’dan Azerin ve Kırgızistan’dan Gulira Kasımova katılırken, solistler Özlem Üngör, Cemile Yücel, Alper Kıraç, Cem Buğdaycı, Selda Gündoğan, Abdullah Gündüz, Fatma Şahin, Yaşar Muratveren ve Emre Kucam da sahne aldı. Türk dünyasına ait yöresel sazların da renk kattığı konserde ayrıca, Büyük Usta Neşet Ertaş’tan bir bozlak türkü seslendirildi ve Kırat Semahı gösterisi de yapıldı. Kazak ve Azeri türküleri ile semah gösterisine Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu dans sanatçıları da eşlik ettiler.

ŞEHİDİM TÜRKÜSÜ AĞLATTI

Solist Özlem Üngör’ün seslendirdiği “Şehidim” türküsü ile Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in seslendirdiği vatan türküleri salonda duygusal anların yaşanmasına neden olurken, bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. “Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanında olmuştur. Kederde de, sevinçte de biriz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bir bayrak altında olacağız. Ezanımız seslenecek, bayrağımız daima dalgalanacak” diyen Azerin izleyicilerden büyük alkış alırken, konserin finalinde söylediği türküyü “Selam Türk’ün bayrağına, Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız” sözleriyle tamamladı. Türküsünün ardından “İnşallah, Allah büyüktür” mesajını veren Azerin ayakta alkışlandı. Keçiören Belediyesi’nin çiçeğini tüm koro sanatçıları adına kabul eden Şef Mustafa Acar, “Bizlerin sizlerle buluşmasına vesile olan, sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ediyoruz” dedi.​

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