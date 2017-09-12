Keçiören'de ​Zabıta Teşkilatının 191.yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Teşkilatının 191’inci kuruluş yıldönümü ve 01 -07 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi program gerçekleştirdi.

Zabıta Teşkilatının 191.yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden Keçiören Belediyesi Zabıta Personeli, Keçiören caddelerinde de bir fener alayı düzenledi. Keçiören zabıta araçlarının katıldığı konvoyla Keçiören'in tüm caddeleri gezilirken, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundular.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini makamında kabul eden ve Zabıta Haftası’nı kutlayan Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak ise “Başarılı çalışmalarınızın da devamını diliyorum. Zabıta görev itibariyle belediyemizin güvenlik kuvvetidir. Belediyemizin vatandaşlarımıza dokunan müşfik elidir. Vatandaşımıza huzur ve güven verir. Suç işleyenlere karşı da caydırıcı güçtür. Zabıtalarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi. Motorlu zabıta ekiplerinin sayısını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Ak, “Robocop zabıtamızı da tam teçhizatlı hale getirdik. Böylece zabıtamız vatandaşın mağduriyetini giderme noktasında daha hızlı hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Zabıta Haftası, Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği Linet konseri ile son buldu.