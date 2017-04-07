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Keçiören'e 300 bin lale, nergis, sümbül ve 300 bin de menekşe dikildi

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Keçiören'e 300 bin lale, nergis, sümbül ve 300 bin de menekşe dikildi
Keçiören, baharın gelmesiyle birlikte adeta çiçeklendi. Keçiören Belediyesi'nin yaptığı çiçek dikim çalışmaları sonrası birbirinden güzel çiçeklerin açtığı parklar, tablo gibi görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.

300 bin lale, nergis, sümbül soğanının açması Keçiören'e bambaşka bir görünüm kazandırırken, çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklara gelenler bu enfes görüntünün de tadını çıkarıyorlar.

KEÇİÖREN CENNET BAHÇESİ GİBİ

Anı fotoğraflarına ve öz çekimlere dekor olan çiçeklerle ilgili Başkan Ak şunları söyledi; " 300 bin lale, nergis, sümbül ve 300 bin de menekşe diktik. Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz çiçekler mis kokularını etrafa yayarken, vatandaşımıza da seyir zevki yaşatıyorlar. Baharın coşkusunu adeta parklara taşıdık." ifadelerini kullandı.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6,34 metrekareye çıkardıklarını da belirten Başkan Ak, "Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu muhteşem bir Keçiören için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların Keçiören'e baktıkça içlerinin açılmasını ve mutlu olmalarını istiyoruz. Keçiören 4 mevsim güzel ama baharda ayrı bir güzel..." dedi.

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