Bağlum Mesire Alanına mavi ladin, leylandi, goldrider, mavi servi türlerinde ağaçların dikildiği etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Göreve geldiğimizden beri Keçiören'i insanı doğaya yakınlaştırmasıyla örnek bir ilçeye dönüştürme gayretinde olduk.Yeşil alanlar insanın yaşam kalitesini artırır. Bizim medeniyetimizde gereksiz yere tek bir dalın kırılmasına, tek bir çiçeğin koparılmasına rıza göstermeme anlayışı var... Doğanın bize bahşettiği nimetlerin farkında olan bir zihin dünyasına sahibiz. Kadın, erkek, yaşlı çocuk her Keçiörenli mekanik bir şehirde değil nefes alan doğayla iç içe alanlarda huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bu nedenle her yıl 50 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. 2018 yılının da ilk ağaçlarını toprakla buluşturduk. Her şey daha güzel daha yeşil Keçiören için..." dedi.