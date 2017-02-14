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Keçiören'in gözdesi Kartaltepe Kent Ormanının hem kapasitesi artırıldı hem de yeni fidanlar toprakla buluştu

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Keçiören'in gözdesi Kartaltepe Kent Ormanının hem kapasitesi artırıldı hem de yeni fidanlar toprakla buluştu
Keçiören Belediyesi insanı doğaya yakınlaştıran ve doğayı koruyan çalışmalarıyla takdir toplarken yeşil alan miktarını da her geçen gün artırıyor.

Yılda ortalama 33 bin ağaç diken Belediye, ayrıca mesire alanlarında vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için de gerekli çalışmaları yapıyor.

 

Keçiören'in ilk mesire alanı olan Kartaltepe Kent Ormanında yapılan çalışmalar sonrası 2.222 kişi aynı anda piknik yapabilecek. Kartaltepe Kent Ormanının kapasitesi artırılırken dikilen ağaç sayısı ise 50 bine ulaştı.

 

Ovacık Mahallesi’nde Semerkand Kültür Merkezi ve Ankara Forum’un karşısında toplamda 1.126.000 m²’lik bir alana kurulu Kent Ormanında açık havanın tadını çıkarmak isteyenler hem pikniklerini yapabiliyor hem de spor alanı olarak burayı tercih ediyor.

 

Yapılan yeşil alan çalışmaları sonrası Keçiören Belediyesi  kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,93 m²’ye çıkardı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak hedeflerinin 2019 yılında 7 m², 2023 yılında 10 m² olduğunu açıkladı.

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