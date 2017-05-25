Keçiörenliler Derneği birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği bir Türk Sanat Müziği konseri verdi

Şef Celal Abacı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Koro solistlerinin söylediği birbirinden güzel şarkıların yanı sıra, saz sanatçıları tarafından icra edilen kanun, keman ve ud taksimleri de izleyenlerden büyük alkış aldı.
Keçiörenliler Derneği tarafından düzenlen konseri çok beğendiğini belirten Başkan Mustafa Ak, “Bu güzel geceyi yaşamamızı sağlayan Dernek Başkanı Nesrin Taşkın ve tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konser oldu. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
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