Keçiörenliler Derneği birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği bir Türk Sanat Müziği konseri verdi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiörenliler Derneği Başkanı Nesrin Taşkın da konseri izleyenler arasındaydı.

Şef Celal Abacı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği ’nin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Koro solistlerinin söylediği birbirinden güzel şarkıların yanı sıra, saz sanatçıları tarafından icra edilen kanun, keman ve ud taksimleri de izleyenlerden büyük alkış aldı.