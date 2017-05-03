KEDEM öğrencileri tarafından Bilim Şenliği Sergisi düzenlendi

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencileri tarafından hazırlanan Bilim Şenliği Sergisi’nde aralarında 15 Temmuz’un hain darbecilerine “teslim ol” çağrısı yapan robotun da yer aldığı ilginç icatlar yer alıyor.

Antares AVM’de düzenlenen KEDEM Bilim Şenliği Sergisi’nin açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kurdele keserek yaptı. Öğrenciler Mustafa Ak’ı halk oyunları gösterisiyle karşılarlarken, Başkan Ak da sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, “KEDEM öğrencilerimizin hazırladığı güzel bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. KEDEM’in tanıtımı açısından önemli olan ve öğrencilerimizin emeklerinin sergilendiği sergimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

15 TEMMUZ ROBOTLARI İLGİ ÇEKTİ

Açılışın ardından standları tek tek gezen Başkan Ak, öğrencilerin yaptıkları robotları inceleyerek bilgi aldı. Sergilenen projeleri çok beğenen Başkan Ak, küçük mucitleri tebrik edip, başarılarının devamını diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

KEDEM öğrencilerinin robotlara yükledikleri basit yazılım programları ve çevre ile ilgili bilimsel deneylerin somut örnekleri ile hazırlanan sergide, 15 Temmuz’un hain darbecilerine silahlarına bırakıp “teslim olmaları” çağrısında bulunan robot, 15 Temmuz şehitlerine minnet ve saygı amaçlı, darbe gecesi vatandaşa tanklardan ateş açan hainlerle Keçiörenli şehitlerin mücadelesini anlatan milli irade robotları, Çaldıran Zümrüt Pazar Alanı’nda pazarcı esnafını denetleyen zabıta robot, Kartaltepe Kent Ormanı için mini yangın söndürücü, ülke güvenliği için insansız TOMA gibi ilginç icatlar sergileniyor.