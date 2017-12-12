  • BIST 108.966
  • Altın 153,556
  • Dolar 3,8354
  • Euro 4,5183
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 9 °C

KEDİLERE, KÖPEKLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ !!

» »
Ebru Oğuzhan Yeter

Hayvanları koruma örgütleri yıllardır,  ‘’Hayvanları Koruma Yasası’nın çıkmasını bekliyor.

Her gün hayvanlara yapılan eziyetleri, açlıktan ölen  kedi, köpet, at haberlerini, barınaklarda ki sağlıksız koşulları, sokaktan toparlanıp satılan kedileri, köpekleri, zamansız avlanan hayvanların haberlerini üzülerek okuyoruz.

Ülkemizin her yerinde özellikle kedilerle, köpeklerle iç içe yaşıyoruz. Onların yaşam alanlarını, ağaçlarını, topraklarını, sularını yok ettiğimiz, yeşil alanları betonlaştırdığımız yetmiyormuş gibi bir de onlara, şiddet uyguluyoruz.

Bunlar da yetmiyormuş gibi, sokak hayvanlarına sahip çıkanlara ‘deli’ gözüyle bakıyoruz, onları şehir hayatının zor şartlarında yaz kış korumaya çalışan insanları dışlıyoruz, destek olmak bir yana koydukları mama ve su kaplarını tekmeliyoruz, kurdukları yuvaları yıkıyoruz.

Hayvanların da bir can taşıdığını hissetmiyoruz, vurduğumuzda canlarının yandığını, acıktıklarında söyleyecek dilleri olmadığını, haklarını savunacak akılları olmadığını, onların dört ayakları üzerinde yaşama tutunmak için,  insan denen canlıyla nasıl mücadele ettiğini anlamaya çalışmıyoruz.

Özellikle zengin semtlerde her köşe başında kurulan hayvan dükkanları, veterinerler,  onlara canlı değil de bir eşya, ya da mal olarak bakmakta, ne aşıları için ne de sokakta bulunan yaralı hayvanlar  için asla bir bedel almadan yardım etmiyorlar.

Üstelik bunların bir çoğunda sokak kedileri bile para ile satılmakta idi.

Cins Kedileri köpekleri  eşine, sevgilisine çocuğuna hediye olarak alıp, hevesi geçince acımasızca sokağa atan, ya da  başka hevesleri doyurmak için birilerine verip başından atan bir  toplum olduk.

Bugün, yasalarımız hayvana yönelik şiddeti suç olarak görmedikçe, hayvanlara yapılan her türlü şiddete ağır cezalar gelmedikçe bu şiddet her gün artarak devam edecektir.

Sadece derneklerin, örgütlerin sahip çıkmasıyla hayvanları ve hayvan haklarını koruyamayız.

Yerel yönetimlerin  bu konuda yapacakları o kadar çok şey var ki.

Okullarda çocuklara hayvan sevgisi, hayvan hakları, hayvanları korumanın gerekliliği mutlaka öğretilmelidir.

Aileler, çocuklarına hayvanlardan korkmayı değil, korunmayı ve onları korumayı öğretmelidir.

Barınaklar, saglıklı ve güvenilir hale getirilmelidir.

Gönüllü olarak hayvanlara sahip çıkan, koruyan, barınma imkanı sağlayan insanlara destek verilmelidir.

Hayvanları sokakta toplu olarak zehirlemek, öldürmek cinayettir.

Kendini kendi ırkının karşısında dahi en üstün, en zeki, en akıllı gören tek canlı insandır.

Bu zeki ve üstün canlı, kendinden daha  zayıf olan, muhtaç olan bu küçük canlılara nasıl bu kadar acımasız olabiliyor.

Kurdun, kuşun yaşam alanlarını zaptettiğimiz yetmezmiş gibi, şimdi de kedilere, köpeklere dar ediyoruz dünyayı.

Her türlü zulmü yapan mı insan, yoksa her türlü zulme sessiz kalan mı hayvan.  Hangisi daha üstün siz karar verin...

Bu yazı toplam 117 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Benim küçük köpeğim
  • Prensesler, öncesi ve sonrası
  • Babalar ve Bebekleri
VİDEO GALERİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
  • Bengü - Sığamıyorum
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim