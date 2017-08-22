Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması, Erdoğan’ın gündeminde değilmiş!

Ergün Aydoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün ziyareti öncesi sorulan soru üzerine ‘…Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan size böyle bir şey geldi mi? Kendisi gündemi tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok’ dedi.

Bu açıklamadan ne anlamak lazım?

İyi güzel, Erdoğan’ın gündeminde Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması yoksa tutuklanma riski ortadan kalktı diye düşünülebilir mi?

Yargı Erdoğan’a göre hareket ediyor diye mi düşünmek…

Yoksa yargı Erdoğan’a rağmen harekete geçebilir…

Son günlerde özellikle iktidar çevrelerinde, iktidar medyasında, sıkça dillendirilen Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ve CHP’nin kapatılma tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bu tartışma durduk yerde mi çıktı? Hayır. Bu tartışma bizzat Erdoğan’ın, adalet yürüyüşü sırasında ‘savcılar senide her an çağırabilir’ sözü ve Enis Berberoğlu ile ilgili ‘içerden haberler alıyorum içerdeki ile Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkabilir’ açıklamaları bu tartışmayı yoğun olarak gündeme getirdi.

Yargıya güvenmedikleri için bugüne kadar dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkan, dün yargının uygulamalarından, tutuklamalardan, parti kapatmalardan şikayet eden dünün mazlumları bugünün mezalimleri mi oldu?

Darbelere destek vermekle suçlanan CHP, 12 Eylül darbecileri tarafından kapatıldı, mallarına el kondu, yöneticileri Zincirbozan’da hapsedildi, siyasi haklarından mahrum bırakıldı.

AKP, fayda maliyet hesabı yapmıştır. Ana muhalefet lideri tutuklanırsa ‘mazlum’ hale gelir, oylarında artış olur mu? Tutuklanırsa ne olur, hangi sonuçlar ortaya çıkar tüm bunların hesabını yapmış olabilirler.

Ancak görünen odur ki demokrasinin işlediği rejimlerde ana muhalefet partisi genel başkanının siyaset yapma hakkı çok temel bir haktır. Şimdi siz günlerce ana muhalefet genel başkanı üzerinde tutuklama baskısı oluşturursanız, her an tutuklanabilir algısı yaratırsanız, tutuklamanıza gerek kalmaz. Zaten ulaşacağınız hedefe ulaşmış olursunuz.

Nedir bu hedef? Ana muhalefet genel başkanının bile belli bir yere kadar siyaset yapma hakkı olduğunu, onu aştığı anda tutuklanma riskinin ortaya çıktığını kamuoyuna göstermiş olursunuz. O saatten sonra hiçbir kişi, grup, sendika, dernek özgürce demokratik hakkını kullanamaz, düşündüğünü özgürce söyleme hakkını kendinde görmez, korkar. Ana muhalefet genel başkanının bile tutuklanma olasılığı varsa; ben nasıl konuşabilirim. İktidar güçlerine karşı farklı siyasetimi nasıl yapabilirim korkusu egemen hale gelir ki, bu muhalefet alanını daraltır, yok eder.

Zaten de istenen budur. Tutuklamaya gerek yok. Her an, herkesle ilgili, ana muhalefet genel başkanının bile tutuklanabileceği hissini yarattınız mı tamam maksat hasıl oldu demektir.

CHP sözcülerinin tutuklamayı ister, bekler… Olursa mağduriyet çıkarırız tarzı düşünceleri gerçekçi değildir.

Ne diyor Deniz Baykal ‘siyasi kavgayı mahkemede çözmek kadar yanlış bir iş yoktur. Siyasetin zemini halktır, siyasetin tarafı hakim, savcı, mahkeme değildir’ diyor.