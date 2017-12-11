Kendi İl Başkanına Haddini Bildirmeyen CHP’ye Uyarı Niteliğinde

Turgay Baştuğ

Adıyaman’ın meczup CHP İl Başkanı Mehmet Yıldırım, partisinin Tut ilçe kongresinde nefsini tutamayıp haddini ve yerini aşan küstahça ifadelerle Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmıştır.

Yeryüzünün en sevimli ve akıllı mahlûkları olan kuşlar üzerinden edepsizlik eden CHP İl Başkanı; hayvanlara saldırarak, eziyet ederek içindeki şiddeti dışa vuran akıl hastalarının politikadaki örneklerinden biri olduğunu ispatlamıştır.

Bu zavallı iki ayaklı mahlûkun, kuşların bile acıyacağı beyinsiz bir “siyasi moron” olduğuna şüphe kalmamıştır.

CHP Genel Başkanının politika kürsüsünde rakiplerine en yakışıksız ifadelerle saldırmak suretiyle politik rekabetin düzeyini Okyanus ötesi seviyesinin bile altına düşürdüğü bir dönemde, onu temsil eden il başkanının zıvanadan çıkması çok da sürpriz olmamıştır.

İmam ruhi muvazene ve sağduyuyu kaybedip ölçüyü kaçırınca cemaatin de akıl sağlığını yitirmesi kaçınılmazdır.

CHP ve onun sözcüleri; Türkiye’nin meselelerine makul ve mantıklı çözümler üretemeyince çareyi çirkeflik, kavga ve husumet siyasetini Meclise, parti kongrelerine ve meydanlara taşımakta bulmuşlardır.

CHP; ebedî muhalefete mahkûm olmanın verdiği hırçınlıkla uzlaşmaz, kavgacı, asi ve kirli siyaseti parti misyonu hâline getirmiştir.

Çizmeden yukarı çıkmayı, aşağılık küfür ve iftiralarla rakiplerini küçük düşürme gayretini marifet belleyen CHP’liler; bu yolla halkın teveccühünü kazanacaklarını sanıyorlarsa akıllarını peynir ekmekle yemişler demektir.

CHP Adıyaman İl Başkanı siyasi adap ve nezaket kurallarını hiçe sayarak, yerini, haddini ve hududunu bilmeden cami duvarına bevlettiğine göre partisinin ilk genel seçimlerdeki mukadder yıkım ve hüsranını şimdiden hissetmiş olmalıdır.

Bahse konu il başkanının çirkin ifadelerini kendisine ve partisinin genel başkanına iade ediyor; onu bağlayamayan, yularını tutamayan CHP’yi şiddetle kınıyoruz.

Halk arasında sevgisizliğin menşei, siyasette barış ve hoşgörü ikliminin katili, sokaklarda huzursuzluğun ve kaosun mimarı, TBMM’de kavga ve patırtının müstahsili konumunu başka partilere bırakmayan mahallenin kofti kabadayısı CHP’ye nasihatimizi merhum halk ozanı Âşık Mahzuni’nin bir türküsünün sözleriyle iletiyoruz:

Kör olası Kel Ömer,

Kel Ömer unutma bunu,

Hatırını yıktın Haydar'ın…

İtini bağla bari.