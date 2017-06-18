Kentsel dönüşümde kendilerine destek veren mahalle sakinleri Başkan Akgül'e teşekkür ziyaretinde bulundular

Kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak’ta büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor.

Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzerini de Boğaziçi Mahallesi’nde yapıldı. Mahalle sakinleri uzun yıllardır yapılaşamayan imarlı arazinin, proje değişikliğiyle hızlı bir şekilde sağlıklı yapılara kavuşacaklarını kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkürlerini ileten vatandaş yıllardır bugünü bekliyorduk dedi.

Vatandaşların fikirlerini önemsiyoruz

Desteklerinden dolayı Akgül’e ziyarette bulunan mahalle sakinleri, gecekonduda otururken yapılaşmanın önünün açılması derdimize derman oldu dedi. Kentsel dönüşümde vatandaşların fikirlerini önemsediklerini dile getiren Akgül, “Bu mahallelerde sonuç itibariyle sizler yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Bizler kentsel dönüşüm çalışmalarında, imar çalışmalarında mahalle sakinlerinin görüşlerini, fikirlerini önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede koruyoruz” dedi.