KESENİN AĞZINI MÜJDE BEKLEYEN YURTTAŞA DA AÇACAK MISINIZ?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e atanamayan öğretmenleri, yurt ve burs sorunu olan öğrencileri, kadro bekleyen taşeron işçilerini sorduk. Yaklaşan referandum öncesinde hükümetin seçimlere benzer bir siyasal tutum içerisinde olduğunu ifade edip, “Hazır kesenin ağzını açmışken bu yurttaşlarımıza da müjdeli bir haber vermek ister misiniz?” sorusunu yönelttik.

“İKTİDAR SORUNLARI SADECE SEÇİM ÖNCESİNDE HATIRLIYOR”

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım konuşmada, toplumun her kesiminden yurttaşların büyük, birikmiş ve çözüm bekleyen sorunları olduğunu söyledik. AKP iktidarlarının bu sorunları yalnızca seçimlerin öncesinde hatırladığını ve konuştuğunu ifade edip, şöyle devam ettik:

“Referandum öncesinde de seçimlere benzer bir siyasal tutum içerisindesiniz. Ancak, hala sizden güzel, müjdeli haber bekleyen yurttaşlarımız var. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar, atanamayan öğretmenler; barınma, yurt sorunu olan, burs sorunu olan öğrenciler; kadro bekleyen taşeron işçileri; sigortalılıktan önce doğum yapan, doğum borçlanması yapmak isteyen kadınlar sizden müjdeli bir haber bekliyorlar. Hazır kesenin ağzını açmışken bu yurttaşlarımıza da müjdeli bir haber vermek ister misiniz?”