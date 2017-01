Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Daha önce İzmir’e birçok defa gitme şansım oldu. Her gidişimde ayrı bir yerini gezdim ve gördüğüm her şeyden çok etkilendim. İzmir’e gâvur diyorlar; çok haklılar! İzmir tam bir Avrupa ülkesi gibi. İnsanları yerlere tükürmüyor ve çöp atmıyor. Sahil kenarında kaykay pistleri var; gençler gönüllerince paten ve kaykay kayıyorlar. Bisiklet yolları ise muazzam. Kordon boyunca uygun fiyata kiralayabildiğiniz bisikletlerle saatlerce gezebilirsiniz. Gezintiniz boyunca birçok şeyden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Sağlıklı yaşam platformları yollarda insanlara su dağıtırlar, kahve satan bir dükkana girdiğinizde elinize mis gibi kokan Türk kahvesini tutuştururlar. Mağaza konsepti demeyin; aynı mağazadan Ankara’da da var ama aynı güler yüz ve samimiyet yok. Markete girdiğinizde satın almadan bile bol miktarda kuru yemişe sahip olabilirsiniz. İnsanlar o kadar bol gönüllü, o kadar içtenler… Toplu taşıma araçlarında herkes birbirine saygılı.



Ankara’da bir keresinde denk gelmiştim; belediye otobüsüne yaşlılar için ücretsiz biniş saatine 5 dakika var diye şoför çok yaşlı bir amcayı indirmişti. “5 dakika bekle, bir sonraki otobüse binersin!” demişti şoför. En önde oturuyordum. Amca “Yavrum ben yaşlıyım, ayakta duramıyorum.” dedi. Şoför onu dinlemedi bile. Bir an göz göze geldik; “Kızım bir şey söyle.” dedi. “Yaşlandığında onu da diğer şoförler indirir otobüsten.” demekle yetinebildim sadece. İzmir’de öyle mi? Yine otobüsteyim ama bu sefer İzmir’deyim, önlerde oturuyorum. Bir kişi bindi, kartını bastı ve bakiyesi yetersizdi. Yolcu hiçbir şey demeden inmeye çalıştı. O anda şoför dahil tüm yolcular arkasından seslendi “Abi, gel olur mu öyle şey!” Bakiyesi yetersiz olan yolcuyu zorla otobüse bindirdiler. Hiç kimseden kartını almadı ve kart basmadı. O şoför akşam saatinde o yolcuyu bir başına bırakmadı. Kurallar bazen iyi şeyler için delinebilirdi.



İşte böyleydi İzmir. Güzeldi, havası güzel, suyu güzel, insanları güzeldi. Dün, İzmir’de yaşanan terör saldırısında kahramanca çatışan Şehit Polisimiz Fethi Sekin’in gösterdiği tavır beni hiç şaşırtmadı bu yüzden. Kahraman İzmir’in Kahraman evladı. Tüm ülkemizdeki binlerce kahramandan biri… Dün Ömer Halisdemir’di bugün Fethi Sekin; vatanımız onlara çok şey borçlu.