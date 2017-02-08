Keşmir Dayanışma Günü Keşmir meselesi için Türk desteği yeniden teyit edildi

Abdul Akbar

Türkiye bir kez daha işgal altındaki Keşmir'in baskı altındaki insanlarına olan korkusuzca desteğini teyit etmiştir ve bu meselenin ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına göre çözülmesinin önemini vurgulamıştır. Bu destek Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ve Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinin ortak işbirliğiyle Ankara'da Salı günü Keşmir Dayanışma Günü'nü kutlamak için yapılan bir seminerde yeniden teyit edilmiştir.

Açılış konuşmasında, ESAM Başkanı Recai Kutan Keşmir meselesi üzerinde konunun tarihi, bölgesel ve uluslararası boyutlarını ele alan uzunca bir konuşma yaptı. Kendisi Keşmir meselesinin BM kararlarına uygun olarak serbest ve adil bir plebisitle çözülmesi için çağrıda bulundu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Keşmir ve Filistin meselelerini çözmek için kendisine düşen rolü oynaması gerektiğini ifade etti.

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sohail Mahmood konuşmasına masum ve silahsız bir Keşmirli kızın sözleriyle başladı "Gözlerimizi alabilirsiniz, ama düşlerimizi nasıl alabilirsiniz." Küçük kız devam eden Hindistan zalimliklerine cesaretle ve kararlılıkla yanıt veriyordu -- özellikle Keşmirlilerin gözlerini hedef alan pelet silahlarının kullanımına karşı. Yiğit Keşmir halkına şükranlarını sunan Büyükelçi Sohail Mahmood, ne 70 yıllık yasa dışı Hint işgalinin ne de bu işgali sürdüren Hindistan güvenlik güçlerinin aşırı zalimliğinin Keşmir halkının ruhunu bastırmakta başarılı olamadığını söyledi.

Büyükelçi 1990'dan beri 100,000'den fazla Keşmirlinin şehit edilmiş olduğu rakamını verdi. Genç Keşmirli lider Burhan Wani'nin 8 Temmuz 2016'daki yargısız infazından sonra, Keşmir özgürlük hareketi yeni bir aşamaya girmişti. "Son sekiz ay içerisinde, 150'den fazla masum Keşmirli şehit edilmiştir, 20,000'den fazlası yaranamıştır ve 1,000'den fazla Keşmirlinin görüşü Hindistan güvenlik güçlerinin kullandığı peletlerden dolayı kısmen veya tamamen ortadan kalkmıştır." Büyükelçi Sohail Mahmood Türkiye halkına ve liderlerine Keşmir için verdikleri güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti. Kendisi Türkiye'nin desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'daki Pakistan ziyareti sırasında ve Parlamentonun ortak oturumuna olan hitabında benzersiz bir biçimde yeniden teyit edildiğini belirtti.

Türk Parlamentosu üyesi ve Pakistan-Türkiye Kültür Derneğinin Başkanı Sayın Burhan Kayatürk, Türkiye'nin Keşmir davasını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Kendisi dünya topluluğunun İşgal Altındaki Keşmir'de yapılan zalimliklere karşı sessizliğini bırakması gerektiğini ve Keşmir anlaşmazlığının çözümü ve bölgede kalıcı barış için öne çıkıp çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Keşmir meselesi Keşmir halkının isteklerine göre son olarak çözüme kavuşana kadar Pakistan ve Keşmir halkı için Türk desteğini yeniden ifade etti. Kendisi uluslararası topluluğa, halkların acılarının onlarca yıldır sürdüğü Keşmir, Kıbrıs ve Filistin meselelerini çözmeye yönelik dikkat gösterme çağrısında bulundu.

Konuşmalar sırasında, Dayanışma Günü için bir şarkı çalınırken, genç bir Keşmirli olan Ishfaq Bashir İşgal Altındaki Cammu Keşmir halkının daha önce bahsedilmemiş olan acıları üzerine hikayeler anlattı.

Çok sayıda seçkin Türk konuk, siyasi çalışanlar, akademikler ve araştırmacılar, öğrenciler, medya ve sivil toplum temsilcileri ve Pakistan topluluğu üyesi seminere katıldı.

Kashmir Solidarity Day - Turkish support for Kashmir issue reiterated