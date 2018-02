Keşmir meselesinin çözülmesi için sarsılmaz Türk desteği yeniden teyit edildi

Abdul Akbar

Toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden yüzlerce Türk “ Keşmir Dayanışma Günü Semineri ne” katıldı ve Hint İşgalindeki Keşmir’in baskı altındaki insanlarıyla güçlü dayanışma isteklerini ifade etti ve demokratik kendi kaderini belirleme hakları için gözü kara desteklerini yeniden ifade etti. Seminer Keşmir Dayanışma Gününü anmak için Pazartesi sabahı Ankara’da Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ve Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliğinin ortak işbirliğiyle düzenlendi.

Çok sayıda saygıdeğer kişi, siyasi çalışan, akademik kişiler ve araştırmacılar, öğrenciler, medya, sivil toplum temsilcileri ve Pakistan topluluğu üyeleri seminere katıldı.

Saadet Partisi Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, ESAM Başkanı Sayın Recai Kutan ve Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Sayın Muhammet Balta katılımcılara hitap etti. Kendileri Keşmir halkının temel hakları için verdiği ısrarlı mücadeleden övgüyle söz ettiler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere bu en uzun süreli anlaşmazlığın Keşmir halkının isteklerine göre erkenden çözülmesi için çağrıda bulundular. Kendileri aynı zamanda Keşmir anlaşmazlığı en son olarak çözümlenene kadar Pakistan’a Türk desteğinin devam etmesi için yeniden güvence verdiler.

Türkiye’nin değişmez desteğini öven Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi Pakistan halkının Keşmirli kardeşleriyle tam bir dayanışma içinde durduğunu söyledi. Kendisi dinleyicileri acımasız insan hakları ihlalleri hakkında bilgilendirdi ve hiçbir orandaki zalim gücün Keşmir halkının isteklerini kırmaya yetmediğini de ekledi.

Bunun sonrasında, kayda değer bir akademik ve eski bir Türk Parlamentosu üyesi olan Prof. Dr. Oya Akgönenç Keşmir üzerindeki bir panel tartışmasının moderatörlüğünü yaptı. Panelistler arasında Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. M. Seyfettin Erol ve araştırmacı öğrenci Aydın Güven vardı. Panelistler Keşmir anlaşmazlığının ortaya çıkışını detaylarıyla tartıştılar. Kendileri Güney Asya’da barışın ve istikrarın Keşmir sorununun Keşmir halkının isteklerine göre adil bir biçimde çözülmesine dayanmış olarak kaldığı görüşündeydiler.

İşgal Altındaki Keşmir’de Hint güvenlik güçlerinin yaptığı insan hakları ihlallerini vurgulayan bir belgesel de ayrıca gösterildi. Cammu ve Keşmir’in baskı altındaki insanlarının daha önce anlatılmamış acılarını betimleyen bir fotoğraf sergisi de konferans yerinde gösterime sunuldu.

Unwavering Turkish support for resolution of the Kashmir issue reiterated

Hundreds of Turks, representing various segments of the society, attended “ Kashmir Solidarity Day Seminar ” and expressed strong solidarity with the oppressed people of the Indian Occupied Kashmir and reaffirmed unflinching support for their democratic right to self-determination. The seminar was held with joint collaboration of the Economic & Social Researches Centre (ESAM) and the Embassy of Pakistan in Ankara on Monday evening to commemorate the Kashmir Solidarity Day.

A large number of dignitaries, political workers, academics and researchers, students, media, civil society representatives, and members of the Pakistani community attended the seminar.

President of Saadet Party Mr. Temel Karamollaoglu, Deputy Foreign Minister of Turkey Mr. Ahmet Yildiz, President of ESAM Mr. Recai Kutan, and Chairman of Turkey-Pakistan Parliamentary Friendship Group in the Turkish Parliament Mr. Muhammet Balta addressed the participants. They noted with appreciation the arduous struggle of the people of Kashmir for their fundamental rights and urged for an early resolution of this longest dispute in accordance with the wishes of the people of Kashmir as enshrined in the United Nations Security Council resolutions. They also re-assured to continue Turkish support to Pakistan and the people of Kashmir till the final resolution of the Kashmir dispute.

Appreciating Turkey’s steadfast support, Pakistan’s Ambassador to Turkey Syrus Sajjad Qazi said the people of Pakistan stood in complete solidarity with their Kashmiri brethren. He updated the audience about the gross violations of human rights adding that no amount of brute force has been able to break the will of the Kashmiri people.

Later, Prof. Dr. Oya Akgönenç, a noted academic and former member of Turkish Parliament moderated a panel discussion on Kashmir. Panellists included Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. M. Seyfettin Erol and student researcher Aydın Güven. Panellists discussed in detail about the genesis of the Kashmir dispute. They were of the view peace and stability in South Asia remained dependent on a just solution of the Kashmir dispute according to the wishes of the Kashmiri people.

A documentary highlighting human rights violations by the Indian security forces in the Occupied Kashmir was also screened. A photographic exhibition depicting the untold miseries of the oppressed people of Jammu & Kashmir was also on display at the venue of the conference.