KHK’DA KARARLILIK; DEĞİŞİKLİK YOK

Ergün Aydoğan

Yarattığı endişe ve kaygı… İç savaşa yol açar mı, açmaz mı tartışmaları…

Tartışılan madde ‘’Resmi bir sıfatı taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.’’ Daha önce çıkarılan maddeye eklenen bu ‘fıkra’da ki belirsizlik, muğlâklık, kapalı ifade biçimi, iktidar ve destekçisi MHP dışında toplumun tüm kesimlerini kaygılandırdı.

Tüm tepkilere, toplumsal reaksiyon, endişe, korku ve kaygılara rağmen; KHK kararı alanları kararından vazgeçirmedi. Başbakan Binali Yıldırım tüm uyarılara rağmen KHK dilinde bir şey yok, hiçbir düzeltme, değişiklik yapılmayacak, madde aynen korunacak.

Peki, toplumsal taleplere kulaklarınızı tıkayın ve devam edin…

Tepkiler karşısında AKP sözcüsü Mahir Ünal ‘bu düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili…’ Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ‘…Tarih de 15 Temmuz ve 16 Temmuz’dur. Burada ifadeyle ilgili eksiklikler ya da yargılamada farklı bir tavır ortaya çıkarsa elbette lâfzî anlamda metindeki ifadeler değiştirilebilir.’ Adalet bakanı daha rasyonel bir bakış açısı ile değiştirilebileceği görüşünde. Ama başbakan Binali aynı görüşte değil.

AKP Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ‘Düzenleme terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik. Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin.’

İktidar sözcüleri de madde metninde bir muğlâklık, bir belirsizlik olduğunu kabul ediyor. Ne diyorlar? Bize güvenin! 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz sabahı ile sınırlı. Tamam, öyleyse madde metnine bu şekilde neden yazılmıyor? Neden düzeltilmeyeceği ısrarı sürdürülüyor? Tamam, madde metninde böyle yazmıyor ama biz böyle düşünüyor, böyle uygulayacağız demek hangi hukuk devleti kurallarına uyuyor. Hukuki kurallar, uygulayıcıların keyfine göre, duygularına göre mi uygulanır? Bize güvenin… ne demek?

Yine terörle bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin demenin de bir karşılığı yok. Son zamanlarda olur, olmaz herkesin terörle ilişkilendirildiği, terörle iltisaklı sayıldığı, bu kadar muğlâk ve geniş terör tanımsızlığının olduğu bir ülkede endişeye kapılmamak mümkün mü?

Yarın birileri çıkar ‘ ben FETÖ ile mücadele ediyorum, bunları terörle mücadele etmek için yaptım dediğinde’ mahkeme başkanlarının her biri farklı yorumladığında. Nasıl bir standart uygulama sağlanacak?

YİNE, BURADA DA CHP SUÇLU (!)

İktidara en yakın gazeteci Abdülkadir Selvi dünkü yazısında bu düzenlemenin bir iç savaş çağrısı olmadığını anlatmış. Hangi ihtiyaçtan bu düzenlemenin ortaya çıktığına makul bir gerekçe yaratmaya çalışmış. Bunu yaparken de CHP’ye niye karşı çıkıyorsun, sen de zamanında benzer uygulamaları yaptın diyor.

Yani bu kadar olur; hem AKP’yi haklı çıkarıyor hem de CHP’ye vuruyor.

Abdülkadir Selvi’ye göre neymiş iktidarın haklı gerekçesi? Darbecilerin sistematik olarak ‘Yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz’ şeklindeki tehditlerinin şehit aileleri ve gaziler üzerinde meydana getirdiği moral bozukluğu üzerine bu düzenlemenin yapılmasına gerek duyulmuş. Peki, Sayın Selvi ihtiyaç bu ise, tamda eleştirilerde olduğu gibi maddeye neden tarih sınırlaması getirilmez? Neden ucu açık, uygulamada keyfiyete yol açacak düzenleme yapılır?

Neymiş, CHP itiraz etmemeliymiş! Çünkü 1931’deki Erciş, Zilan, Ağrıdağ, Erzincan-Pülümür ile Dersim harekâtıyla ilgili benzer bir düzenleme yapmış. Bunlar CHP’nin tek parti döneminde değil miymiş? CHP, 70, 80 yıl önce kendi yaptığı düzenlemeye neden karşı çıkıyormuş? CHP kendi tarihiyle kendi tezini vuruyor gibi gelmiş; Abdülkadir Selvi’ye.

Buna, Abdülakdir Selvi’ye tek kelimeyle pes denir. 86 yıl önce yapılan düzenleme ile bu düzenleme arasında hiçbir benzerlik yoktur. Bu olsa olsa destekçisi olduğu iktidarı savunmak için nereden ne çıkarabilirim arayışından başka bir şey değildir.

DEVLET BAHÇELİ CANSİPERANE

Bu düzenlemeye karşı çıkanlara Erdoğan’dan çok Bahçeli karşı çıkıyor, kızıyor. Daha da ileri giderek bu düzenlemeye itiraz eden herkesi FETÖCÜ, olmakla suçluyor. Bir zamanlar herkesten çok eleştirdiği, hakaretamiz sözler sarf ettiği Erdoğan’ı cansiperane savunuyor. Allah hiçbir siyasiyi; siyasi gelecek korkusuna, siyasi ikbal beklentisine düşürmesin.