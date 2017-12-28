KHK’lar ve hayat

Eyüphan Kaya

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar türlü türlü müdahalelerle hükümetin dengesini bozmaya çalışan iç ve dış düşmanlar, bir türlü başaramayınca en son kozunu oynadılar ve hain darbe girişinde bulundular.

Şimdiye kadar bu halk nice nice darbelere “ey vallah” demişti, artık tahammülü kalmadı ve Reisinin çağrısına uyarak milyonlar canı pahasına sokağa döküldü.

Meşru Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalışan, meclisimizi bombardıman eden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini taciz ateşine tutan düşman güç, halkın tekbir, sala ve ezalarına dayanamadı, bu kıyam karşısında elleri tutmaz oldu, dizleri titredi, kalpleri ürperdi ne yapacaklarını bilmez duruma düştüler.

Binlerce şehidin verildiği, bir o kadar gazinin olduğu bu menfur gecede vatanını, onurunu korumak için kıyam eden vatandaşlarımızın o iki gecede tepki göstermesiyle karşı tarafa verdiği zayiat karşısında günün birinde yargı karşısına çıkmasını engelleyen KHK maddesi mi birilerinin dikkatini çekiyor. Böyle boş vesveselerle vakit öldürmeyin bence.

Peki ana muhalefet partisi bunu eleştiriyorsa bu maddede bir hayır vardır düşüncesi hiç aklınıza gelmiyor mu? Ana muhalefet partisi hangi konuda hayırlı bir muhalefet yapmış ki, bu eleştirisi doğru olsun?

1980 darbesini yapanlar, darbeciler yaptıkları kabahatlerden yargılanamaz maddesinden niye rahatsızlıklarını bu derce dillendirmediler peki?

Allah bu halktan razı olsun ki o gece dışarı çıktılar. Yine o gece kimi paşalar paşalık görevini yaptılar. Birinci ordu komutanının Cumhurbaşkanını İstanbul’a davet ettiğini unutmadık, dünya maşalara dar geldi. Ya basına medyaya ne demeli? Gelin tüm kıyama destek veren insanımızı hep birlikte takdir edelim.

Kısacası Anadolu bu darbe girişimine dur dedi çünkü darbelik hiçbir durum ortada yoktu. Tek dertleri AK Patiyle birlikte yükselen ülkemizin kalkınmasını engellemekti, bunu halk fark etti ve darbeye kalkışanlara gerekli dersi verdi.

Diyeceksiniz ki 16 Temmuz sonrası sıkıntılar olmadı mı? maalesef oldu hem de çok oldu, ben KHK mağdurlarının hayatına verilen sıkıntının boyutunu anlatamam, gerçekten burada bir sıkıntı var, olmaya da devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız bizatihi bu örgütün tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet dedi, ama en çok ibadet kısmında sıkıntılar yaşandı, yaşamaya devam ediyor.

Bunu bir çok kere söz ve yazılarımızla dillendirdik, ama şimdiye kadar bir işe yaramadı.

Sözüm ona bir komisyon kuruldu aylardır ne yapıyor bilen yok, ne bir açıklama ne bir sonuç, kapalı kutu gibi.

Eğer muhalefet muhalefet ise bu komisyona yüklensin, bu komisyon ehli vicdan gibi davranırsa, gecesini gündüzüne katar ayda 10 bin dosyaya bakar ve %70-80’nini görevine iade eder. Toplum da buna bağlı olarak bir derce nefes alır, rahat eder.

Haydi, hep birlikte bu komisyona seslenelim, ey komisyon üyeleri siz TBMM’den bu görevi bu desteği aldınız, bir an evvel çalışmalarınızı ortaya koyun ki ne yaptığınızı, neye yaradığınızı bilelim.