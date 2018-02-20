Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami, ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri olacak

Modern bir görünüme kavuşturuyoruz

İhtiyaca cevap veremeyen küçük camilerin yerine daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıldığının altını çizen Akgül, “Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camilerimizde vatandaşlarımız daha rahat ibadetlerini gerçekleştirebilecek” dedi. Toplam inşaat alanı 1141 metrekare olan Kıbrıs Mahalle Cami aynı anda 580 kişiye hizmet verebilecek. 1055 metrekare alanda yapımı devam eden Yeni Bayındır Cami ’nde ise, aynı anda 710 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.