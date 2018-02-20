  • BIST 115.192
  • Altın 163,003
  • Dolar 3,7785
  • Euro 4,6695
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C

Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami, ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri olacak

»
Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami, ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri olacak
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçede yapımı devam mahalle camilerinin en büyüğü olan Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami inşaatlarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Selçuklu Mimarisi’nde inşa edilen mahalle camilerimiz tamamlandığında ahşap ve taş işçiliğinin bir araya geldiği en güzel örneklerden biri olacak. Yeni Bayındır Mahallesi’nde inşa edilen camimiz ise, çift minaresi ve geniş şadırvanı ile Mamaklılara hizmet edecek” dedi.

 

Modern bir görünüme kavuşturuyoruz

İhtiyaca cevap veremeyen küçük camilerin yerine daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıldığının altını çizen Akgül, “Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camilerimizde vatandaşlarımız daha rahat ibadetlerini gerçekleştirebilecek” dedi. Toplam inşaat alanı 1141 metrekare olan Kıbrıs Mahalle Cami aynı anda 580 kişiye hizmet verebilecek. 1055 metrekare alanda yapımı devam eden Yeni Bayındır Cami’nde ise, aynı anda 710 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Boks Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi15 Şubat 2018 Perşembe 10:12
  • Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2018 model 6 araç tahsis etti13 Şubat 2018 Salı 10:31
  • “Kanser Farkındalık Toplantıları” 100. Yıl ve Bilkent Çankaya Evlerinde düzenlendi12 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı12 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
  • Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na gidecek 4 takımdan biri oldu12 Şubat 2018 Pazartesi 10:35
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Küçük Kayaş Mahallesi’nde yenileme çalışması yapılan parkları yerinde inceledi11 Şubat 2018 Pazar 11:47
  • Yükseldiği final grubunda yenilgi yüzü görmeyen Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı’na nazar değdi09 Şubat 2018 Cuma 10:37
  • Mamak Belediyesi bünyesinde çalışan 491 memur ve 12 sözleşmeli memur için Belediye ve BEM-BİR-SEN arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı09 Şubat 2018 Cuma 10:15
  • Başka Akgül, 15 Temmuz Gazileri Erol Özler ve Ahmet Arık’ı makamında ağırladı08 Şubat 2018 Perşembe 10:46
  • Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek08 Şubat 2018 Perşembe 10:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim