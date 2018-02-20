Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami, ahşap ve taş işçiliğinin en güzel örnekleri olacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçede yapımı devam mahalle camilerinin en büyüğü olan Kıbrıs Mahalle Cami ve Yeni Bayındır Cami inşaatlarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Selçuklu Mimarisi’nde inşa edilen mahalle camilerimiz tamamlandığında ahşap ve taş işçiliğinin bir araya geldiği en güzel örneklerden biri olacak. Yeni Bayındır Mahallesi’nde inşa edilen camimiz ise, çift minaresi ve geniş şadırvanı ile Mamaklılara hizmet edecek” dedi.
Modern bir görünüme kavuşturuyoruz
İhtiyaca cevap veremeyen küçük camilerin yerine daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıldığının altını çizen Akgül, “Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen camilerimizde vatandaşlarımız daha rahat ibadetlerini gerçekleştirebilecek” dedi. Toplam inşaat alanı 1141 metrekare olan Kıbrıs Mahalle Cami aynı anda 580 kişiye hizmet verebilecek. 1055 metrekare alanda yapımı devam eden Yeni Bayındır Cami’nde ise, aynı anda 710 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.
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