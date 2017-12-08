Kıbrıs Mahallesi’nde yapımı biten ve Selçuklu Mimari ile özdeşleşmiş Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi açılışa hazır

Hazırladığı dev projeleri büyük bir hızla tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Mamak Belediyesi, bir merkezin daha inşasını tamamladı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İhtiyacı hissedilen yatırımları bir bir ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Tek nokta birçok hizmet verilecek

Birçok hizmetin tek noktadan verileceği Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi projesi toplamda 10 bin 70 m² alanı kapsıyor. Projenin bodrum katında 3 bin 920 m² kapalı pazar alanı, dükkanlar, mescit ve zabıta karakolu bulunuyor. Tesisin 3 bin 111 m²’lik zemin katında düğün salonu, nikah memuru odası, aile merkezi, derslikler, öğretmenler odası ve idari ofisler de bulunuyor. Projenin birinci katında ise aile merkezi ve gençlik merkezi derslikleri, yemek salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor.