Kıdem tazminatları kalkacak mı?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Emekçilerin merakla beklediği kıdem tazminatlarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk.

Çalışanların en temel hakkı olan kıdem tazminatının akıbetinin ne olacağını dile getirdim. Başbakan Binali Yıldırım’a, sendikal yaşamla ilgili kuşkularını ifade ettim, AKP’nin getirmek istediği Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde sendikal faaliyetlerin sonunun geleceği endişesini taşıdıklarını vurguladım.

Emekçiler adına taşıdıkları endişeden dolayı getirilmek istenen sisteme ‘Hayır’ dediklerini belirttim.

“ Getirmeye çalıştığınız partili Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı işçilerin, emekçilerin çok önemli bir çekincesi var. Referandumdan "evet" çıktığı takdirde başkan olacak kişinin, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmeleri, grev gibi emek mücadelesinin örgütlü yapısının yani sendikal faaliyetlerinin sonunu getireceğini, buna da kimsenin karşı çıkamayacağını dile getiriyorlar. Bu konuda bizler de aynı fikri taşıyoruz, o nedenle "hayır" diyoruz. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kıdem tazminatı gibi, çalışanların en temel hakkını ellerinden alacak mısınız?”