Kılıçdaroğlu CHP’yi de kendini de bitirdi

Eyüphan Kaya

Öyle bir muhalefet yapıyor ki vatandaş hayret ediyor, istemezük de istemezük.

Yok efendim Anayasaya oy veren hainmiş, halbuki yasa ve anayasa yapmak TBMM’nin birincil görevidir.

Adı üzerinde yasama organı, nasıl oluyor da birilerinin keyfine göre yasa çıkarmıyor diye parlamenterler hain oluyor?

Yok efendim bedelse bedel ödeyeceğiz diyor, arkadaş bedel falan veren yok, bedelse Ak Parti o bedeli defalarca verdi, defalarca uyarılar aldı, yetmedi 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunuldu daha bundan beter bedel mi olur.

Bir bedel ödeyecek; o da hem Cumhuriyet Halk Partisini hem de kendini siyasi tarihin sayfalarına gömecek, aslında yıllardır yaptığı yetersiz, verimsiz, güdük muhalefetle zaten kendisi siyasete ihanet ediyor.

Behey adam sen bu pasif muhalefetle iktidarın ömrünü uzattın da uzattın, işini yapmadın, koalisyona tenezzül edip ülkeye sahip çıkmadın, bir kere senin konuşmaya hakkın yok, sen bu durumda CHP’nin de katili oldun. Söz aramızda aslında CHP’nin de modası geçmiş, bilmekte fayda var.

İster inan ister inanma senin sonun geldi, eğer dar bölge seçim sistemi gelse artık vekil olman dahi hayal, bilmende fayda var. Aynı seçim bölgesinde karşınızda ben aday olsam kesinlikle şimdiden kaybediyorsun bilmiş ol.

Artık korku siyaseti para etmiyor. Bu halk korku eşiğini aştığı gibi takım tutar gibi siyasi partiyi de artık tutmaz.

Doğrusu “Yenikapı ruhu”ndan bir şeyler kapabileceğini umut etmiştim bakıyorum yine aynı tas aynı hamam. O gün bile fırsat bu fırsat deyip kendince siyaset yaptın ama beyhude gitti; kendin çalıp, kendin oynama!

Bu Parlamenter sistemi 80 yıldır uygulamada ve vesayet sisteminden bu ülkeyi kurtaramadığı gibi üstelik sistemi de kilitliyor.

Sakın birileri bu sistemi “iyi işletemedik” demesin bu ülkede bu kadar işledi ve miadı doldu, artık sıra Başkanlık sisteminde.

Başkanlık sistemi ilahi otoritenin miniyatör yönetim tarzıdır, halifelerin yönetim biçimidir. İslamin 8.halifesi Ömer bin Abdulaziz nasıl ki kısa zamanda İslam dünyasına huzur getirdiyse, modern Ömerler için de Başkanlık sistemi lazım.

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiği günden bu yanı fiilen bunu yürütmeseydi şimdi Ak Parti de kendi içinde bölünmüş ve düşmanlarımızın istediği istikrarsızlık günleri çoktan tezahür etmişti.

Başkanlık sistemi artık gümbür gümbür geliyor, bu yerinde ve doğal doğumu kimse engelleyemez, kanaatim budur.

CHP ve HDP vekillerine sesleniyorum. Bir düşünün pir düşünün yarının siyasetinde artık bu partilerinizin bir rolü yoktur. Dar bölge sistemiyle muhtar seçilir gibi vekil seçilecek.Sadece dar bölge vekil seçimi usulünü ülkemize kazandırırsanız bu milletin duasını almış olursunuz.

Onun için diyorum ki kendine güvenen Başkanlık sistemine onay verir birilerine karşı el pençe durup, lütfüyle vekil olanlar ise modası geçmiş, tarihimiz açısından sabıkalı, bir türlü dikiş tutmayan sistemden yana oyunu kullanır.

Bence yarın seçmenlerinize söylemek istediğiniz bir çift lafınızın olmasını istiyorsanız, Başkanlık sistemine toptan karşı durmaktansa destek vererek bu yeni sisteme renginizi katarsanız daha iyi olur, benden söylemesi.

Tercih sizindir.

İnternethaber.com’dan alıntıdır.