Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Kim bu Şeyhbızınlar? Kim bu havai fişek gibi rengârenk Türkiye’nin her tarafına sıçramış bu insanlar?

Kim bu camii işçileri, kamyoncular, çiftçiler, kuaförler, yemek ustaları ve işportacılar?

Kim bu Ankara’nın her köşesinde, göğsünde “Haymanalıyım” döğmesiyle gezen dal gibi ince delikanlılar?

Kim bu gencecik fidanlarını ekmek davası için bembeyaz kefenlere saran talihsizlikten de öte bahtsız analar?

Ve o analar ki hiç kabuk tutmamış yaraları, hiç eskimemiş ağıtları. Halen o ilk gün gibi taze, halen ilk gün gibi dokunaklıdır ağıtları.

Nerden geldi bu dilleri Hintçeye benzeyen bu umut yolcuları?

Kim bilir belki de bir çığ düşmesiydiler, Kerkük’ten, Süleymaniye’den Kırmanşah’dan veya Tebriz’den.

Ve belki de Imam-i Muhammed el Bakir, Zeyh el Abidin ve şeyh Selahaddin’in torunlarıydılar.

Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasında başlayan kavganın masum çocuklarıydılar. Sünni ve Şii çatışması yükselince. Şii bölgesinden Anadolu ve diğer bölgelere sürgüne yollanılan hasret bahçesinin tutsak çiçekleriydiler.

Yere düşen bir damla suyun, etrafına sıçrayan bin damlacığı gibiydiler. Kimsesizlerdi, sahipsizlerdi, yersiz ve yurtsuzlardı. Boyunlarında fermanın zinciriyle yerleştiriverdiler onları Türkiye’nin her köşesine.

Azınlığa rağmen diğer aşiretlere karışmadan kendilerine öz geleneklerini, kültürlerini ve kimliklerini bu güne kadar bağırlarında hiç soğutulmamış bir ateş gibi sakladılar.

Bir zamanlar Çaldıran Savaşında önden koşup canını siper eden bu kahraman aşiret. Bu seferde Anadolu’da Yunanlıları Haymana çevresinden temizlemek için siper etmişti canını.

Tam 22 gün ve 22 gece sürecek olan dünyanın en uzun meydan savaşlarından biri olan Sakarya meydan savaşında Haymana’nın verdiği desteğin içinde büyük payı olan bu aşiret gene destan yazıyordu.

Diğer savaşlarda olduğu gibi, düşmanın üstüne yalın ayak kılıçların üstünde koşuyordu. Ve gene vatanına sadakatle, düşmanına hırçın ve agresiflikle saldırıyor ve geçit vermiyordu.

Fakirdiler, yoksuldular ayaklarında çarık, üzerlerinde şalvar, sırtlarında elek ve bellerinde peştamallarla gün boyunca, iman gücüyle çalışıyorlardı yaylalarda. Akşam olunca daha bir çöküyordu yorgunluk yoksul sofralarının üstüne.

Onlar Haymana toprağının bereketi oldular, tekrar yeşillendirdiler ovaları, tekrar yaşattılar çiftçiliği.

Yenilmediler o kanlı savaşlarda, kaybolmadılar o karanlık sürgünlerde ve yıkılmadılar o açlık ve sefalet denizlerinde.

Gururla bakıyorum sana Haymana, gururla…