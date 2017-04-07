Kim kimi aldatıyor neye “hayır” diyelim!

Eyüphan Kaya

Muhalefete bakıyorum soyut, subjektif ve yuvarlak ifadelerle halkı pakete “hayır” demeye davet ediyorlar. Buyurun pakete bakalım 18 maddeden hangisine hayır diyelim bilmeme ki!

*Sorumsuz cumhurbaşkanı sorumlu ve sorgulanabilir hale gelecek, buna mu hayır?

*Meclis özgürlüğüne kavuşuyor, artık vekil yasa tasarısını meclise sunabiliyor, buna mı hayır?

*Hükümet Meclisin dışına çıkıyor, Vekil artık Bakan olamıyor, olabilmesi için bir daha dönmemek kaydıyla vekaleten istifa etmesi lazım, buna mı hayır?

*Dokuz milyon geçlerimizden belki 9 tanesine Meclisin yolu açılacak, kimisi meclis üyesi, kimisi muhtar, belki de belediye başkanı olacak buna mı hayır? Hem niye direk 18 yaş akla geliyor ki? 18-24 yaş arası tüm gençlere bu hak veriliyor niye hayır diyelim ki?

*Yargı üyeleri seçilmişler tarafından atanacak, buna mı hayır?

*Askeri mahkemeler kapanacak, buna mı hayır?

*Cumhurbaşkanının görev süresi iki dönemle sınırlanmış olacak, buna mı hayır?

*Hem meclis hem küllüye seçimleri aynı günde yapılıyor buna mı hayır?

*Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendisi de seçime gidecek buna mı hayır?

*Cumhurbaşkanı sadece bir defa seçimlere gitme kararı verebilir, ikinci döneminde bu kararı verirse kendisi aday dahi olamaz, buna mı hayır?

*Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkarıp hayatı kolaylaştırıcı adımlar atacak, buna mı hayır?

*Cumhurbaşkanı devletin üst düzey atamalarını yapıyor, dolayısıyla artık hantal kavramı bürokrasiyle yan yana getirmek tarihe karışıyor, buna mı hayır?

*Nüfus başına düşen vekil sayımız artıyor, dolayısıyla vekillik bir meslek olmaktan çıkıp bir temsiliyet vazifesine dönüşüyor, buna mı hayır diyelim?

*Sıkıyönetim kalkıyor, gerektiğinde Meclisin onayıyla OHAL gelebiliyor, buna mı hayır?

*Hükümetin kurulması için koalisyon pazarlıklarından kurtuluyoruz, buna mı hayır?

*Küçük partiler de bir vesileyle sisteme entegre oluyor, buna mı hayır?

*En son iki aday arasında Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştiği için farklı düşünceler arasında bir uyuşma, kaynaşma sağlanıyor, buna mı hayır?

*Umut ediyorum ki yarın Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Türk diğeri Kürt olabilir buna mı hayır?

Yapmayın etmeyin dostlar, bu memlekette nefretin uyanması için boş beleş ifadeler sarf etmeyin yarın öbür gün bu vatandaşların yüzüne bakamazsınız haberiniz ola!

Ben elimi vicdanıma koyup tefekkürle bir değerlendirme yapınca bu değişikliklerin hiç birine hayır demek içimden gelmiyor.

Eski sistem harap düşmüş işlemiyor, siyasetin katkılarıyla ayakta tutuluyor, bize yeni bir sitem lazımdır.

Geçende biri CHP bürosuna gitmiş, mevzu açılmış vatandaş demiş ki neden hayır diyelim bir neden söyleyebilir misiniz? Oradaki görevli demiş ki bunun cevabını bilen arkadaş daha gelmedi, vah ki ne vah!

Hele hele HDP’nin yalan üzerinde oluşturduğu bir korku/kurgu var Allah muhfizna, hepsi ama hepsi kocaman birer aldatmadan ibaret, yarın öbür gün vatandaş bunu fark ederse ne olacak bu partinin hali anlamakta zorlanıyorum.

“eski hal muhal, artık bize lazım yeni hal” diyerek 16 Nisan’da inşallah “evet” diyeceğim. Önüme tarihi bir fırsat gelmiş kaçırmak istemiyorum. Hiç olmazsa bu sistemde kimin ne zaman ne yapacağı bellidir, ya eskisinde bu fırsat var mıydı? maalesef!

Yüce Mevlam hayırlı bir netice nasip ede, amin.