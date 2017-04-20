KİMİMİZ ÖLDÜK, KİMİMİZ NUTUK SÖYLEDİK !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Devletin tüm imkanlarını kullanarak, hırsla, öfkeyle ve eşit olmayan şartlarda gerçekleşen bir referandumun ardından, 16 Nisan’a kadar neler yaşadık, ne öğrendik, ne kazandık ?

(Yasaların çiğnenmiş olmasını, adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu, ötekileştirmeyi asla unutmayacağım )

16 Nisan’da bu oylamanın ne anlama geldiğini bilen,

bu çalışmalarda tüm gücüyle görev alan korkusuz insanlarla yola çıktık.

‘’Bu bir parti seçimi değil, bu ülkemizin geleceğinin oylanması, bu cumhuriyet rejiminin tek adam rejimine dönüştürülmesi’’ dedik, anlattık, paylaştık, tartıştık.

Emperyalizme karşı verdiğimiz bu mücadelede, emek veren korkusuz kadınlarımız vardı.

Bu mücadelede siyasi bir beklentisi, olmadan, yüreğini ortaya koyan Türk halkı vardı.

Bu mücadelede kişisel çıkarlarını bir yana bırakıp, hiç bir destek almadan, kendi maddi gücüyle alanlara çıkan, köy köy, sokak sokak, kapı kapı gezen insanlarımız vardı.

Bu mücadele de sağlık sorunlarından dolayı sokağa çıkamadığı için üzülen,

her türlü desteği vermek için çaba harcayan kadınlarımız vardı.

‘’Yıllarca oy verdim ama bu sefer hayır’’ diyen,

‘’bildiri ziyan olmasın evetçilere verin’’ diyen,

‘’biz zaten hayır diyeceğiz ‘’ diye korkmadan bağıran,

Verdiğimiz bildiriyi alıp kulağımıza sessizce Hayır diyen canlarımız vardı.

Özgür iradeden, çağdaş eğitimden, aydınlık gelecekten söz eden gençlerden büyük destek gördük.

Gece, gündüz demeden köylere giden, gizli kahramanlarımız vardı.

Birbirini dinleyen, saygı gösteren, konuşmasına, tavrına özen gösteren insanlar vardı.

Etnik kimliğine bakmadan, dini inancını sorgulamadan, giyim tarzını hesaba katmadan, sarılan, kucaklayan,insanlar vardı.

Yeni dostluklar kuruldu, hatırı kırk yıla sığacak kahveler içildi.

Niyetler samimi, çıkarlar ortak, hedefler aynı, amaç sadece Vatan olarak seçildi.

El ele verildi, omuz omuza bir çalışma gerçekleşti.

Ekmeği paylaştık, suyu paylaştık..

Sen-ben demeden her ortamda biz olduk.

Orhan Veli’nin dediği gibi;

‘’ Neler yapmadık şu Vatan için;

Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik ‘’

...

Hayır kampanyasında, başladığımız mücadele bitmedi.

Şimdi bu kurulan köprülerin, içilen kahvelerin, verilen sözlerin daha da güçlenmesi için çalışacağız.

Umut verdiğimiz, söz aldığımız herkesle yeniden iletişim kuracağız. Yarından itibaren köy, köy sokak, sokak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Siyasi tercihimizi, kimliğimizi, inancımızı bir kenara koyarak, toplumun her kesimiyle sağlam ilişkiler kuracağız.

Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, tam bağımsızlığımızın değerini koruyacağız.

Ortak değerlerimizde, acı günümüzde, mutlu günümüzde ötekileştirmeden birlik olacağız.

Ülkemizin hep birlikte yaşanabilir olması için, tam bağımsız olması gerektiğini anlatacağız

Asla kaybetmiş değiliz; şimdi hep birlikte el ele verip,

23 Nisan için çocuk olup coşalım,

19 Mayıs’ta genç olup koşalım,

30 Ağustos’ta İzmir’in dağlarında çiçek olup açalım,

29 Ekim’de Cumhuriyetimize yeniden kavuşalım,

10 Kasım’da Atamıza koşalım.

Yeniden Türk milleti olalım, ulus bilincini yıkmaya çalışan dış güçlere ve içimizdeki işbirlikçilere karşı tek yürek olalım...

Ne Mutlu Türküm Diyene !!