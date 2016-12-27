Kiminle Dost Olunmalı

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Dostluklar kurulurken dinimiz İslam, İman esaslara çok önem verir.

Hele kurulacak dostluklar, Müslümanı bırakıp gayrı müslimleri dost edinmekse daha da önemlidir.

İzzet, şeref, mal ve çıkar üzerine yapılacaksa vay halimize.

Nisa suresi

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katında dırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.(144-145 Ayetler)

Dost deyip geçmeyin çok önemli bir konu, seveceğin kişiyi özenle seçmeli ve Allah'ın rızası için olmalıdır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Kişi sevdiği ile beraberdir."

“Hubbu fillah buğzu fillahtır.” "Allah için sevmeli, Allah için buğz etmeli (Ebu Davud).

“İmanın temeli Müminleri sevmek İslâmiyet’i yerenleri (din düşmanlarını) sevmemektir.”(İmamı Ahmed).

Günümüzde ihmal edilen konuların başında İman edenler arasındaki sevgi bağının zayıf olması buna karşıda gayri Müslimlere karşı olan ilgi ve alakanın fazla olması ve sevginin yer almasıdır.

San ki dünya ebedi, şan ve şeref sadece dünyada, öyle ise kim daha güçlü onla beraber olmak dost olmak en mantıklı ve doğru olanı.

Ancak unutmayalım ki ölüm var, ahiret var hesap sorulacak ve hesap verme var.

Nisa suresi 139 ayet:

“Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.”

İnsanın bir özelliği de unutkan olmasıdır, ancak yazı unutkan değildir, zaman geçse de yazı olanlar tarih olarak olayları bize hatırlatır.

O zamanlar SSCB olan günümüz Rusya'sının Afganistan'ı işğalı ve yüz binlerce ölümü, Çeçenistan'ı, Şeyh şamili, Halep, Şam ve nice yerlerde nehirler gibi akan kanın müsebbibi olan Rusyayı sevmek dost görmek, onunla haşır olmayı göze almak bir Müslüman olarak aklım almıyor.

Amerikanın, Afganistan, Irak, Süriye ve dünyanın nice yerlerinde akıttığı kanda az değildir. Bunları da dost edinmek...

Devlet politikaları başka bir olaydır, bizlerin fert olarak gördüklerimizden daha fazlasını görüp bilmekte ve ona göre ülkenin ve halkın selameti için kararlar ala bilmektedirler, devletin anlaşmaları dostluklar üzerine değil, çıkarlar üzerine kurulur ve doğru olanı da budur.

Al-i İmran 28 ayet:

"Mü'minler, Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır.

Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu durum, tefrika, kin ve kaosun sebebi, fertler olarak birbirimizi sevgi ve değer verme konusunda hassas olamamamızdır.

Hucurat suresi 10 ayet;:

Mü'minler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allahdan korkun ki rahmete şayan olasınız.(elmalı)

Sıkıntılar her toplumda olduğu gibi elbette İslam aleminde de olacaktır, önemli olan kardeş hukukunu çiğneyen veya özen göstermeyen Müslümanlar arasındaki çekişme ve kavgalarda tarafsız davranmasını bilmek, herkesle aynı mesafede olup barış ve kardeşlik için çaba harcamaktır.

Görevimizi yapmaz mağdur ve mazlum müslümanın yanında yerimizi almaz, maddi ve manevi yardım etmezsek Allah korusun bir gün sıranında bize geleceği gerçeğidir.

DUA VE SELAMLARLA