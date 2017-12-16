KİMSE UYANDIRMASIN

A.Levent ERTEKİN

Bu sabah çok güzel bir güne “merhaba” dedim.

Neden mi?

Bakın yaşadıklarıma.

Güzel bir gün mü değil mi siz karar verin.

Sabahın ilk ışıkları dünyamıza merhaba derken Devlet-i aliyenin 21. Yüzyıldaki varisinin başbakanı bir basın toplantısı düzenledi.

Hangi konu da mı?

Basın toplantısında İsrail ile yapılan bütün savunma sanayi anlaşmalarını tek taraflı feshettiğini dünya basının da bulunduğu ortamda deklere etti. Bundan böyle İsrail ile tankların, uçakların modernizasyonuyla ilgili bütün ihalelerin çöpe atıldığını söyledi.

Ardından ticaret bakanı İsrail hükümeti ile yapılan ithalat ve ihracatının kesildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı en yetkili ağız bakan tarafından Türkiye’nin İsrail hükümetiyle yaptığı tüm eğitim anlaşmalarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de bulunan İsrail Büyükelçiliği, konsolos ve maslahatgüzarlarının ülkeyi terk etmesi için 24 saat sürelerinin olduğunu İsrail’deki tüm elçilik görevlilerini geri çağırdıktan hemen sonra açıkladı.

Ticaret ve Sanayi Odalarımız İsrail menşeli tüm malların ithal edilmemesi yönünde hükümet kararını kamuoyuyla paylaştı. İsrail ile direkt yada endirekt alışveriş yapan üyeleri için ihraç ve ağır yaptırım kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye’nin önde gelen büyük marketleri AVM’ler İsrail mallarını reyonlarında satmayacaklarını kamuoyuna deklere etti.

Turizm Bakanlığı İsrail ile her türlü turizm faaliyetlerini sonlandırdığını söyledi.

THY yurtiçi ve yurtdışı İsrail bağlantılı tüm seferlerini iptal ettiğini dünya kamuoyuna duyurdu.

Ulaştırma bakanlığı İsrail ile deniz ve kara yolu taşımacılığının bundan böyle sonlandırıldığını belirtti.

Sahi böyle bir şey olabilir mi?

Ne olur beni bu rüyadan uyandırmayın!