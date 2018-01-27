Kira desteği, hububatta 6, fındıkta 20, pamukta 14 TL’ye çıktı

Halim Utlu / Gazeteci

2005 yılından itibaren hayata geçirilen lisanslı depoculuk uygulaması,yetiştirici ve çiftçilere ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlarken, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkânı da getiriyor.Bunun yanı sıra,lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreticiler, ürününü istediği zaman değerlendirebiliyor.

Böylece, hem hasat zamanı üretime bağlı fiyat düşüşlerinden korunuyor, hem de daha sonraki aylarda artan fiyatlardan faydalanabiliyor. Aynı şekilde sanayici ve tüccar da, satın aldığı ürününü, bu depolarda stoklayarak finansman imkânlarından istifade edebiliyor.

Vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları

Yine bu kapsamda lisanslı depolarla ilgili,yeni düzenlemeler yapılarak, vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları getirildi.Bitmedi,lisanslı depolara teslim edilen ürünlere, depo kira desteği verildi, üretici, sanayici ve tüccarın lisanslı depolardan daha fazla istifadesinin önü açıldı.Yetmedi, buna ilaveten

- Pirinç,Çeltik, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır için 3 TL/ton/ay,

- Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kaysı, Antepfıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için 10 TL/ton/ay,

- Pamuk için,7 TL/ton/ay,depo kira desteği veriliyor.

Kredi faizinin % 50’si kadar indirim uygulanıyor

Destek ve istisnalar yine devam ediyor.Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilere, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, uygun şartlarda kredi imkânı sağlandı. Bu kapsamda üreticilere, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmaları halinde veya Ziraat Bankası’ndan kredi kullanmaları durumunda, kredi faizinin % 50’si kadar indirim uygulanıyor.

Diğer yandan özel sektörün tarıma yatırımlarını daha cazip hale getirmek ve lisanslı depo yatırımlarının teşviki amacıyla, 10 milyon TL’ye kadar yatırım kredilerinde % 75, işletme kredilerinde ise % 50 faiz indirimi sağlanıyor.

Kapasite 1,9 milyon tona, şirket sayısı ise 42’ye ulaştı

Tarım sektörünün bu konudaki sıkıntılarını,üretici ve çiftçilerin bu hususla ilgili sorunlarını iyi tespit eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,bu konuda alınabilecek tedbir,destek ve istisna uygulamalarını, birbiri arkasına devam ettiriyor.Tüm bu destek ve teşviklerle lisanslı depoculuk hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Son duruma göre; lisanslı depo kapasitesi 1,9 milyon tona, şirket sayısı ise 42’ye ulaştı. Halen kuruluş izni alan 103 şirketin de faaliyete geçmesi halinde, toplam lisanslı depo kapasitesi katlanarak artıyor.

Ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere, nakliye desteği verilecek

Bu arada, mevcut destek ve istisnalara ilave olarak, 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile üretici, üretici birliği ve kooperatifler için yeni ilave destekler geldi. Bakanlar Kurulu Kararına göre;

- 6 aya kadar olan depo kira destekleri, hububat için 3 TL’den 6 TL’ye, fındık için 10 TL’den 20 TL’ye, pamuk için 7 TL’den 14 TL’ye çıktı.

- Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için, ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere, nakliye desteği verilecek.

- Lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin, depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analizler için, parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, analiz ücreti desteği sağlanacak.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, lisanslı depoculuk ile ilgili önceki gün yaptığı basın açıklamasında, hükümet olarak 2005 yılında hayata geçirilen lisanslı depoculuk uygulamasının, ürünlerin modern ve sağlıklı depolarda muhafaza edilmesini sağlayan, hasatla birlikte ihtiyaç duyulan depolama ve finansman imkânı getiren bir sistem olduğunu söyledi.

"Lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile üreticiler, ürününü istediği zaman değerlendirebilmektedir. Böylelikle hem hasat zamanı üretime bağlı fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta, hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde sanayici ve tüccar da satın aldığı ürününü, bu depolarda stoklayarak finansman imkânlarından faydalanmaktadır." diyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba,konu ile ilgili şunları söyledi;

TMO,depoculuğun yaygınlaşmasını sağlıyor

"Hükümet olarak depoculuğun yaygınlaşması ve başta üreticilerimiz olmak üzere, tarım piyasasının bütün aktörlerinin sistemden daha fazla istifadesi için devamlı ilave adımlar atıyoruz. Bu kapsamda lisanslı depolarla ilgili vergi ve Bağ-Kur prim kesintisi istisnaları getirdik.

Ayrıca lisanslı depolara teslim edilen ürünlere, depo kira desteği vererek üretici, sanayici ve tüccarın lisanslı depolardan daha fazla istifadesinin önünü açtık.

TMO Genel Müdürlüğümüz, hem uzun dönemli kiralama garantili lisanslı depo projesi ile hem de lisanslı depolar üzerinden alım garantisi vererek, depoculuğun yaygınlaşmasını sağlıyor."

Üreticiye, asgari 1.000 TL ilave kazanç

Bakan Dr. Fakıbaba,20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni hububat,pamuk,fındık,nakliye, analiz ücreti desteği ile ilgili de açıklamalarda bulundu ve özetle şunları söyledi;

"Hükümetimiz tarafından verilen bütün bu destek ve teşvikler ile lisanslı depoculuk, üreticilerimiz için çok daha cazip hale getirildi. Örneğin bir çiftçimiz, ürettiği 20 ton buğdayı, lisanslı depo üzerinden pazarladığında, vergi istinası, nakliye, kira ve analiz ücreti gibi desteklerle, asgari 1.000 TL gibi ilave kazanç elde ediyor.

Bu da ortalama 6 ha alanda buğday üreten çiftçi için ürün gelirine % 5 ila % 10 arasında bir ilave kazanç anlamına geliyor.Önümüzdeki dönemde lisanslı depoculuk sisteminin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda, hem Hükümet, hem de Bakanlık olarak üzerimize düşen görevi artırarak devam ettireceğiz.”