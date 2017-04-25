Kırgız Türkleri'nden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a eşekkür ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Temsilcisi Moşal Güven ve dernek üyeleri teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Temsilci Güven, derneklerinin düzenlediği şehit ve gazileri anma etkinliğinde Başkan Duruay’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Duruay da, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Temsilci Güven ve üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Güven, Başkan Duruay’a Kırgızların yöresel kıyafetini hediye ederek, teşekkür plaketini takdim etti.