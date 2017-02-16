KIRMIZI KEDİ

Muhammed Yavaş

Öğretmenin işi ders anlatmaktır.

Pompacının işi benzin doldurmak.

Köşe yazarının işi yazı yazmaktır.

Yayınevinin işi ise kitap yayınlamaktır.

Kırmızı Kedi ; bir yayınevidir, yayınevi ismidir. Türkiye’de en iyi yayınevi hangisi diye anket yapılsa büyük ihtimal birinci gelir. Bana sorsalar, kendi kitabımın çıktığı yayınevinden önce bile Kırmızı Kedi derim. Çünkü ;

Kırmızı Kedi ; cesarettir. Kimsenin basmadığı, basarsam kapıma mühür vururlar mı diye korku imparatorlukları yaşatan kitapları bastığı için.

Kırmızı Kedi ; umuttur. Kitap projesi yollayan yeni yazar adaylarına git demez, projelerini inceler, kitabı yazanın kim olduğu değil içerik önemlidir onlar için.

Kırmızı Kedi ; iyiliktir. Aklınıza hayalinize gelmeyecek iyilikler yapar, Türkiye’nin her yerine ücretsiz kitaplarını gönderir, köy çocuklarını sevindirir.

Kırmızı Kedi ; sevinçtir. Sahnelerde dinlemekten zevk aldığın adamı, kitap raflarında görüp nedensiz mutlu olmaktır ( Hüsnü Arkan )

Kırmızı Kedi ; yayınevidir, kitabevidir. Kitap basar, kitap yayınlar. Kitap tehlikeli değildir dostlar, kitap okumak, kitap basmak, kitap okunmasını sağlamak, tehlikeli değildir. Kitap ufku geliştirir.

Kitapçıların, yayınevlerinin olmadığı ülkede yayınevlerinin yerini cezaevleri alır. Ne kadar çok yayınevi varsa o kadar az cezaevi olur, kitap okumak suç oranını azaltır.

Kırmızı Kedi ; yayınevidir, zararsızdır. Saldırmak yerine okumayı deneyin, emin olun bir şey kaybetmeyeceksiniz.