Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan ve yönetimi Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti

Fikir üretiyoruz
Başkan Akgül ile derneğin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan, “Mamak Belediyesi’nin üreten katılımcı bir yönetim anlayışı var. İlçede yaşayan herkesin görüşlerini dikkate alıyorlar. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak bölgemizdeki çalışmaları, istek ve talepleri Sayın Akgül ile paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
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