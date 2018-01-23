Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan ve yönetimi Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti

Ziyarette STK’lara toplumun kalkınmasında büyük görev düştüğünü ifade eden Akgül, "Kültürler toplumların aynasıdır. Bu nedenle dernek ve vakıflarımız daha rahat bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Fikir üretiyoruz Başkan Akgül ile derneğin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan, “Mamak Belediyesi’nin üreten katılımcı bir yönetim anlayışı var. İlçede yaşayan herkesin görüşlerini dikkate alıyorlar. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak bölgemizdeki çalışmaları, istek ve talepleri Sayın Akgül ile paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.