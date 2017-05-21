Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen yıl artıran Mamak Belediyesi vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı

Belediyenin önünde kurulan stantlarda vatandaşlara çam, sedir, kara çam, sarı çam dağıtımı yapıldı.

Daha yeşil bir Mamak için vatandaşla el ele veren belediye ekipleri, kurulan stantta 10 bin fidan dağıtmayı hedefliyor.

Düzenlenen çeşitli organizasyonlarla on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül , “Mamak’ta hazırladığımız kentsel dönüşüm projelerinin büyük bir bölümü yeşil alanlara ayrılmış durumda.

Ancak biz kentsel dönüşüm projelerine ayırdığımız yeşil alanlarla yetinmiyoruz. Her yıl ilkbaharda çeşitli ağaç dikim organizasyonları gerçekleştiriyoruz ve on binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz” dedi.