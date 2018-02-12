Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar’ın “Çocuk ve anne” konulu programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Aileden sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok konuda seminerler düzenleyen Sincan Belediyesi bu defa Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar’ın katılımıyla Sincanlı annelere seminer düzenledi. “Çocuk ve anne” konulu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belirli periyodlarla düzenlenen seminerler ve konferanslar ile bilinçlendirme çalışmaları yapan Sincan Belediyesi hizmetlerine devam ediyor. Sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak yolunda emin adımlar atan Sincan Belediyesi anne ve çocuk iletişimi için ayrı bir seminer düzenledi. Sincan Lale Meydanı Konferans Salonunda gerçekleşen programa Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar konuk oldu. Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği programın konusu ise “ Çocuk ve anne ”ydi.

“ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN”

Lale Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar, çocuğu dinlemenin öneminden bahsetti. Parlar “Çocuğunuzu dinleyin ve cevapsız bırakmayın. Dünyaya gözünü açar açmaz size güvenen çocuğunuzun anlattıklarını sabırla dinleyin ve sorularını kesinlikle cevapsız bırakmayın. Saygı sınırını netleştirin. Çocuğunuzun odasına girerken kapıyı çalmanız, onun da aynı şekilde davranması konusunda size söz hakkı sağlar. Böyle küçük detaylara dikkat ederek çocuğunuzun özel hayata saygı kavramını geliştirebilirsiniz” diye tavsiyelerde bulundu.

"BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN"

“Ben bir şey söylemeden beni anlasın, istediğimi yapsın şeklinde beklentimiz oluyor ama bu mümkün değil” diyen Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar “Küçük bir çocuğun sizi bir yetişkin gibi anlamasını beklemeyin, ona bazı sorular sorarak yönlendirme yapabilirsiniz. Çocuğu koşulsuz seveceğiz, hep eleştirel değil iyi taraflarını da söyleyelim. ‘Böyle yaparsan senin annen baban olmayacağım’ gibi cümlelerden kaçının. Başkaları ile kıyaslamayın, doğru örnek olun. Çocuğun çelişkiye düşmesine neden olabilecek davranışlardan kaçının” dedi.