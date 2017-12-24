Kıyafet ve Hayat

Eyüphan Kaya

Meyveler ve İradeleri olmayan canlılar örtülü haliyle yaratılmıştır. Ancak İmtihana tabi olan insan ise nasıl örtmesi gerektiği yaratan tarafından emir verilmiş ve örtünme biçimi kendisine bırakılmıştır, örtünen sevap kazanır, örtünmeyen günah kazanır.

Saadet döneminden günümüze kadar gelen İslam fıkhının ölçülerine göre Müslüman kadınların örtünme biçimi bellidir.

Bu gün insanın tanınmasının esas olduğu bir dönemde tanınmayacak biçimde giyinmek bir çok açıdan sorun çıkaracağı için, dinen caiz olup olmadığı fıkıh alimleri aralarında tartışılmalı ve bu konuda Müslüman hanımlara uygun bir fetva vermelidirler.

Birkaç yıl önce açık öğretim lise sınavlarında görevliydim, bir kızımız sözüm ona örtünmüş, ama yüzünü de kapatabildiği kadar kapalı, gözlerinde de gözlük var, ben kimliğine bakıyorum ama karşılaştırma imkanım yoktu, çünkü öğrenciyi tanıma fırsatım olmadı.

Bir muhterem hocamız anlatıyor, öğrenciler mülakata giriyorlar o ara yüzüne peçe indirmiş vaziyette bir kız öğrenci mülakata geliyor, öğretmen evladım peçeyi kaldır seni bir tanıyalım, ama kaldırmıyor. Onun durumundan şüphe eden hocalar, onu mülakata almıyorlar ve başkasının yerine giren biri olduğu anlaşılıyor.

Yani örtünme gibi makul, faydalı, kadının iffetinin korunması için vesile aynı zamanda bir İslami emri, bu şekilde sorun haline getirmeye kimin ne hakkı var değil mi?

Şu üç durum, kadınların günümüz şartlarında günah işlemelerine sebep oluyor;

*Meyyilatün mümilat, söz, davranış, bakış ve giyinişiyle başkasının dikkatini üzerine çeken bayan Allah tarafından Kur’anı Kerimde tenkit edilmiştir.

*Kasiyatün ariyat, giyindiği halde çıplak durunda olan kimi bayanlar da peygamber tarafından lanetlenmişlerdir. Yani vücutları fark edilecek kadar ince elbise gineler.

*Mekruhı şedide olan dar elbiseler, erkekler için hilafı evla, kadınlar için ise mekruhi şedidedir. Yani vücut hatlarını gösteren elbiseleri giymek dinen caiz değildir.

Birileri “ben giyerim arkadaş” derse, Buyur! Buyur! seni tutan mı var diyebiliriz.

İnsanlığın rahat bir yaşam sürdürmesi için Allah’ın tavsiye ettiği örtünme tarzı varken ifrat ve tefrite kaçarak gündeme gelmeye, sorun oluşturmaya hakkımız var mı?

Elbette ki Müslüman bir bayan el ve yüzü dışında örtünmekle yükümlüdür. Hatta bir şüphe ve sıkıntıya neden olmadığı takdirde yüzünü de kapatabilir, ama tanınması gereken bir durumda da uyarıya gerek kalmadan yüzünü açmasında fayda var, zaten erkeklere erkek, bayanlara bayan polis ya da güvenlik muamele ediyor değil mi?