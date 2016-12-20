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Kızılay-Çayyolu metro hattında (M2) hizmet veren vagonların sayısının 30’dan 48’e çıkartıldı

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Kızılay-Çayyolu metro hattında (M2) hizmet veren vagonların sayısının 30’dan 48’e çıkartıldı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:"METRO HATTINDA 1 TREN SETİNDEKİ VAGON SAYISINI 3'TEN 6’YA, TOPLAM YOLCU VAGONU SAYISINI DA 30’DAN 48’E ÇIKARDIK""BÖYLECE YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ DE YÜZDE 60 ORANINDAARTMIŞ OLDU”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kızılay-Çayyolu  metro hattında (M2) hizmet veren vagonların sayısının 30’dan 48’e çıkartılarak, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 60 oranında artırıldığını bildirdi.

Kızılay Çayyolu Metro hattını her gün 100 bine yakın Başkentli'nin kullandığını belirten Başkan Gökçek, yeni vagonların Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından EGO'ya teslim edilmesinin ardından, 18 Aralık'tan itibaren Çayyolu hattında kullanılmaya başladığını kaydetti.

Başkan Gökçek, 12 Mart 2014 tarihinde ulaşıma giren 16,5 kilometre uzunluğundaki Kızılay-Çayyolu (M2)  metro hattında, daha önce 3’erli 10 setten oluşan toplam 30 vagonla yolcu taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Arka arkaya 3 vagonun birleşmesinden oluşan 1 tren setindeki vagon sayısını 6’ya çıkardık. Ulaştırma Bakanlığı tarafından peyderpey olarak teslim alınan 18 vagonun güvenlik ve test sürüşlerini tamamladık. 18 Aralık'tan itibaren de 6’lı vagonlardan oluşan 8 set olmak üzere toplam 48 vagonu, Çayyolu Metrosu'nun ulaşımında kullanmaya başladık”   

Gökçek, vagon kapasitesi artan metro hattında yolcuların sabah ve akşam pik saatlerde daha konforlu seyahat edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu hatta vagon sayısının yüzde 60 artmasıyla birlikte, vatandaşlarımız, kendi araçları yerine hem hızlı, güvenli ve konforlu, hem de çok ucuz olan toplu taşıma aracı metroyu tercih edeceklerini umuyorum. Bundan böyle Çayyolu Metrosu'nda her zaman 6’lı set halinde vagonlar çalıştırılacak." 

 Vagon sayısının artışıyla, Çayyolu Metrosu'nda yolcu taşıma kapasitesinin de buna bağlı olarak arttığına dikkat çeken Başkan Gökçek, yolcuların pik saatlerde artık daha rahat seyahat edeceğini kaydetti.   

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