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​Kızılay İşadamları Derneği Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e destek ziyaretinde bulundu

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​Kızılay İşadamları Derneği Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e destek ziyaretinde bulundu
Kızılay İşadamları Derneği Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dernek Başkanı Ali Koçyiğit Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yaşanan Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.  

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen duyarlılıklarından ötürü Dernek başkanına ve yöneticilerine teşekkür etti. Genel sohbet havası içinde geçen görüşmede Taşdelen, Kızılay bölgesinde işletmesi olan Dernek yöneticilerini belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirdi.

Çankaya Belediyesinin tarihinde ilk kez bu denli kapsamlı yatırımlar yaptığına dikkat çeken Taşdelen, “Ülke gündemimiz maalesef üzücü olaylarla dolu. Tüm bu acılar içinde hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.     

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