KIZILAY METRO İSTASYONU’NDA YAPILAN ANONSLARLA, ACİL HASTALARIN KAN İHTİYAÇLARI, ANINDA KARŞILIK BULUYOR

HER GÜN YÜZBİNLERCE KİŞİNİN KULLANDIĞI KIZILAY METRO ORTAKİSTASYONUNDA BUGÜNE KADAR YAPILAN 30 BİNİN ÜZERİNDEKİ ACİL KAN ÇAĞRISININ TAMAMINA BAŞKENTLİLER YANIT VEREREK,KANLARIYLA HASTALARA CAN VERDİLER

Başkent ulaşımının en yoğun yaşandığı merkezlerden biri olan Kızılay Metro İstasyonu’nda yapılan kan anonsları sayesinde bugüne kadar 30 binin üzerinde hastanın kan ihtiyacı karşılandı.

ANKARAY ve metro sistemlerinin ortak istasyonu Kızılay Metro İstasyonu'ndaki “Metro Danışma Merkezi'nde, acil kan ihtiyacı olan hastalar için yapılan çağrılar, duyarlı vatandaşlar sayesinde anında karşılık buluyor.

EGO yetkilileri, Danışma Merkezi'nden yapılan kan çağrılarının her biri için en az 7-8 kişinin gelip, ihtiyacı olan hastaya kan vererek yardımda bulunduğunu kaydettiler.

-20 YILDA, 30 BİNİN ÜZERİNDE KAN BAĞIŞI…

Raylı sistemlerin hizmete girdiği 1997 yılından itibaren Metro Danışma Merkezi’nde kan anonslarının yapılmaya başlandığını kaydeden EGO yetkilileri, günde ortalama 10 kişinin, farklı türdeki kan ihtiyacı için başvuruda bulunduğu Merkez'den yapılan anonslar sayesinde, 30 binden fazla hastaya kan bulunduğunu söylediler.

Raylı sistemlerin ortak istasyonu olması nedeniyle yüzbinlerce yolcunun ulaşım için metro istasyonunu kullandığını hatırlatan yetkililer, şunları söyledi:

“Kızılay Metro İstasyonu, hem merkezi olması hem de içinde bulunan fatura ödeme merkezleri, doğalgaz ve su satış noktaları, çeşitli bankalara ait ATM’leri, birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağazaları, tiyatro bilet satış gişeleri, Mavi Masa ve Sanat Galerisi'nde verilen hizmet nedeniyle de her gün onbinlerce Başkentli'nin kullandığı bir alan. Bu nedenle Kızılay Metro İstasyonu, hastaların kan ihtiyacını karşılamak amacıyla duyarlı ve yardımsever vatandaşlara ulaşabilmenin en önemli adreslerinden biri durumunda."

-KAN İSTEK FORMU GEREKİYOR

İstasyondan kan anonsu yapılabilmesi için bazı kurallar olduğuna dikkat çeken yetkililer, şunları söylediler:

“Birçok konuda olabildiği gibi, yaşamsal bir konu olan kan istek başvuruları da art niyetli kişiler tarafından suiistimal edilebiliyor. Bundan dolayı kan anonsu yapmadan önce hastanın yattığı hastaneden, hasta hakkında bilgi içeren kan istek formu veya hasta yakınının kimlik fotokopisi vermesi gerekiyor. Başvuruda bulunan ve çağrısı yapılan kişiler de Merkez'de kayıt altına alınıyor."

En çok acil ameliyat hastaları ile lösemi ve kalp hastaları için başvuru yapıldığını belirten yetkililer, gelen başvurular içinde en çok A Rh (+) kan grubu arandığını, ikinci 0 rh (+), üçüncü de A rh (-) grubuna ihtiyaç duyulduğunu, lösemi hastaları için de trombosit anonsları yaptıklarını söylediler.

Başkent’teki raylı sistemlerin tamamında aynı anda kan anonsu yapıldığını hatırlatan yetkililer, yardımsever ve duyarlı vatandaşlar sayesinde hastanelerde bekleyen acil hastaların hayatlarının kurtulmasına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduklarını sözlerine eklediler.