KOALİSYON İHTİMALİNE ELVEDA

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yeni Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti sıra şimdi halk oylamasında milletin evet demesinde. Türkiye’nin yarım asırdan beri adeta kabusu haline gelen koalisyonlarla yönetilme sistemi tamamen ortadan kalkıyor. Millet nasıl ki 2014 yılında kendi Cumhurbaşkanını kendisi seçerek art niyetli Bizans entrikalarına son vermişse, Yeni Anayasanın kabul edilmesiyle çift başlı yönetim sistemine de son verecektir. Böylece siyasi tıkanıklıklar, ekonomik krizler, vesayet gibi milleti mağdur eden konuların ayağına pranga olmasına son verilecektir. Siz bakmayın ana muhalefet partisiyle HDP’nin şiddetle karşı çıkmasına. Onlar koalisyon ihtimali ortadan kalktığı için elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi feveran ediyorlar. Bilhassa CHP Yeni Anayasa kabul edildiği takdirde tek adamlık ve rejim değişikliği gibi görüşler ileri sürerek karşı çıkması toplumda algı yaratmaya yöneliktir. Oysa bu parti 1950 yılına kadara kendi yönetimlerinde tek adamla Türkiye’yi yönetmişlerdir. Nihayet demokratik olmayan bu idare sistemine DP iktidara gelmesiyle son vermiştir.

AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdığı önemli hizmet eserleriyle, ileriye dönük projelerine dayalı olarak daha uzun bir süre iktidarda kalacağını göstermektedir.

Yeni Anayasaya göre Cumhurbaşkanı ile parlamento uyum içinde çalışmak zorundadır. Şayet anlaşmazlığa düşüldüğü takdirde hem parlamento, hem de Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alma hakkı vardır. Seçim kararını hangi merci alırsa alsın Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimi birlikte olacağı için anlaşmazlığın giderilmesi de halkın iradesiyle tayin edilecektir.

Bu millet geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamıyla hükümet ve Başbakan arasında yaşanan bitmez tükenmez kavgalara ve küskünlüklere tanık oldu. En açık örneğini Cumhurbaşkanı Demirel ile Başbakan Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında geçen anlaşmazlıklarda gördük.

Yeni Anayasayla milletvekillerinin yasa yapma, yürütmeyi denetlemek gibi etkin bir görevi olacak. Hükümet bundan böyle meclise kanun teklifi getiremeyecek. Cumhurbaşkanlığı çoğulcu bir sisteme dayandığından dolayı muhalefetin sık sık gündeme getirdiği gibi bir diktatörlük uydurması mümkün olmayacak. Her şeyden önce 2 yıl gibi görev süresiyle sınırlandırılmış olan bir Cumhurbaşkanı beni yeniden tekrar seçin diyemeyecektir.

Geçmiş de her 10 yılda bir yapılan darbe geleneği Yeni Anayasayla vesayetçi güçlerin elinden alınmış oluyor. CHP’nin can simidi olarak sarıldığı rejim değiştirilecek iddiasının aksine milletin vazgeçilmezi olan Cumhuriyet rejimi daha da güçlü hale gelecek. Bugün Türkiye’nin baş belası haline gelen FETÖ terör örgütünün yapmaya kalkıştığı gibi devlet sisteminde her hangi bir değişiklik mümkün olmayacaktır. Yapılmak istenen değişiklik sadece hükümet değişikliğiyle sınırlı kalacaktır.

Açıkça ifade etmek gerekirse milletimizin oyuna sunulan Yeni Anayasa tam da Türkiye’nin hızlı kalkınmasına ve gelişmesine uygun olan bir Anayasadır. Bu Anayasayla getirilen bir başka önemli hususta millet iradesini hiçe sayarak darbe yapma teşebbüsünde bulunun askerlerin elinden bu imkanın alınmış olmasıdır…