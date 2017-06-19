Kolektif İstanbul, Ankara Fransız Kültür Merkezi Ramazan Konserleri çerçevesinde 21 Haziran’da Kuğulu Park’ta sahne alıyor

Enerjik Balkan müziğini geleneksel Anadolu ezgileri ile birleştiren Kolektif İstanbul, modern pop, funk ve caz soundlarını da ustaca kullanarak dinleyicileri kendinden geçiriyor.

Anadolu ve Balkan müziğini kendilerine özgü bir şekilde harmanlayan Kolektif İstanbul insanı olduğu yerde oynatan, içini fıkır fıkır eden “İstanbullu” bir ekip.

Kolektif İstanbul grubu akordeon ve klarnette Tamer ve Talat Karaoğlu kardeşler, davulda Ediz Hafızoğlu, tubada Ertan Şahin, saksafon ve gaydada Richard Laniepce ile vocal ve trompette Aslı Doğan’dan oluşuyor.

Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından Çankaya Belediyesi işbirliği ile Kuğulu Park’ta düzenlenecek Ramazan Konserleri 21 Haziran’da Kolektif İstanbul konseri ile son bulacak.

Konsere girişler ücretsizdir.

Ankara Fransız Kültür Merkezi Ramazan Konserleri programı:

9 Haziran Yer Bakır - Titi Robin beşlisi

21.00 Cer Modern

21 Haziran Kolektif İstanbul

20.30 Kuğulu Park