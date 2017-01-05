KONTROLLÜ DARBE Mİ?

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Cemaatin kadroları TSK içinde tasfiye edilmedi. Kontrollü bir şekilde cemaat’in ordu içerisindeki kadroları bir ikilem içine sokuldu, etrafları sarılarak onlara darbe yapmaktan başka bir yol bırakılmadı. Bu yola başvurdukları andan itibaren de zaten hazırlıklı olan iktidar, bu darbenin arkasına kendi darbesini yerleştirdi.

Şu ana kadar yaşananlara bakıldığında cemaat’in darbe faaliyetlerinden haberdar olunduğu, darbenin içine sızılarak bu darbeye bir ‘düşük’ yaptırarak asıl kendi darbelerini gerçekleştirmiş oldukları şüpheleri her geçen gün artmaktadır.

Erdoğan’ın kendi düşmanlarının hatalarını kendisine müttefik yaparak ve ‘gelen kuvvetin yönünü tersine çevirerek’ kendi asıl amacına ilerleyen strateji uyguladığı..

MİT aracılığıyla darbenin önceden kontrol altına alınarak kontrollü bir şekilde gelişmesini sağlayarak, cemaatin hatasını devleti ve siyasi iktidarı ele geçirmek için kullanmıştır. 15 Temmuz darbesi, MİT tarafından cemaatin darbesine düşük yaptırılarak gerçekleşmiş ve bu düşük darbe aracılığıyla asıl darbeyi yapmıştır. Yani darbe içinde darbe yapılmıştır.

MİT’in uzun süredir Ordu içinde cemaatin adamalarını izlediği ve bu grubun darbe hazırlığı içinde olduğu biliniyordu. Bu grubun içine adamlar sızdırılarak başarısız bir darbenin ortaya çıkması, bu başarısız darbeyi bastırma görünümü altında bütün muhalefeti bastırarak, başkanlık adı altında ‘Tek Adam’ yönetiminin önünü açmak.

Bu kadar yaygın bir örgütlenmeyi istihbaratın önceden görmemesi anlaşılır değildir. MİT’in ve cumhurbaşkanlığın bu örgütlenmeden önceden haberdar olup önlem almış olmaları gerekirdi. Acaba bilerek mi önlem alınmadı? Genelkurmay Başkanı’nın darbeciler tarafından kontrol altına alındığının anlaşılmasından sonra yerine hemen atama yapılmalıydı, gecikilmiştir. Atama zamanında yapılsaydı darbe girişimi daha az hasarla engellenebilirdi.

17/25 Aralık sonrası Emniyet ve Yargı içinde yapılan temizlik Ordu da yapılmadı.

MİT bu darbenin neresindedir? Bu darbeyi uzun zamandan beri izleyen MİT hangi adamlarını darbecilerin içine sokmuştur ve bu darbecileri kucaklarına düşmeleri için manipüle etmiş midir? Darbecileri zamansız hareket etmeleri için hükümet, darbeci kadrolara operasyon yapacağı haberini yaymış, onlar da bu durum karşısında harekete geçmek zorunda kalmışlardır.

Amaç cemaatin Ordu içindeki kadrolarını tasfiye etmek değil de, bu tasfiyenin daha büyük amaçlar için ‘siyasi kaldıraç’ kullanıp, başkanlık rejiminin önünü açmak mıdır?.

Darbenin bastırılmasından sonra 2500 savcı ve hakimi, Anayasa Mahkemesi’nin iki üyesini ve HSYK’nın beş üyesini hemen tasfiye edildi. Akla gelen soru, darbeyi bu kesimler mi yaptı?

15 Temmuz darbesinin tamamen psikolojik savaş yöntemleri üzerine oturduğu, darbenin bastırılması görünümü altında asıl darbenin yapılmasının yeni bir taktik olmadığı. Aynı darbeyi AKP-Cemaat ittifakı, Ergenekon komplosu ile Kemalistlere karşı yapıldığı, mağduriyet yaratarak kitleleri kazanmakta etkili bir yöntem olduğu, bu tür psikolojik operasyon destekli darbelerin tercih edildiği. Böyle darbelerde bastırmanın şiddeti daha yüksek olmakta ve istenilen siyasi amaca yürümek daha kolay olmaktadır.

Bu darbeye MİT’in önceden hazırlıklı olduğu, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının darbe boyunca enterne edildiği. Genel Kurmay Başkanı’nı darbeciler mi rehin aldı yoksa darbeciler içindeki MİT’çiler mi rehin aldı? Emir komuta zinciri kesilerek işlerin ters gitmesinin önü mü kesilmiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisindeki muhaliflerin hareketini cemaatin MHP’yi ele geçirme girişimi olarak gördüğü, Erdoğan’ın darbe girişiminden haberdar olduğu, Erdoğan ile ittifak yaptığı. Parti içindeki muhaliflerin cemaat ile ilişkili göstermesinin tesadüf olmadığı ve anlaşmanın devamı 21-18 maddelik anayasa değişiklik paketi ile; başkanlık sistemini desteklediği…

FETÖ darbe kalkışmasına bağlı operasyonlar, yapılanma sürüyor. Bununla ilgili Meclis darbeleri araştırma komisyonu görevini tamamladı. Çağrılanlar, çağrılıp ta gelmeyenler. Gelenler tarafından dile getirilen önemli açıklamalar. Gelmeyenlere sorulacak çok önemli sorular. Gelmesi gereken baş figürlerden MİT Başkanı Hakan Fidan; çağrılamıyor… Gelmesi, karanlıkta kalan sorulara en çarpıcı cevapları vermesi gereken Genel Kurmay Başkanı; Hulusi Akar, komisyona gelmiyor 10 soruya yazılı cevap verecek. Gelmeyenler arasında bir önceki Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel’de var, o da sorulara yazılı cevap verecek...

Sorular, sorular… ve cevap bulmayan karanlıkta kalan 5 saat 45 dakikalık süre, karanlıkta kalan noktalar... Ve tabi ki, bu işin siyasi ayağı ortada yok! Düne kadar bu yapıyla birlikte yürüyen siyasetçilerin meğer hiçbir şeyden haberi yok muş! Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki başbakanlarda Tansu Çiller; bu FETÖ yapılanmasından haberleri yok muş!

Sahi bu ülkeyi kim yönetiyor?

Darbelerin siyasi ayağını ortaya çıkarmadan; asla darbeleri aydınlatamazsınız, gerçeği…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr