Konuş(a)mamak

Gülsemin Konca

İnsanlar sizi dinlerken sizin sesinizi duyar ama anladıkları kendi beyinlerindekidir. Siz ne söylerseniz söyleyin onların beyinlerinden geçenlerdir sizde duydukları, söyledikleriniz değil. Bazı insanlara kendinizi anlatmak için boşa nefes tüketmeyin. Haklı çıkacak ikinci hatta üçüncü yüzleri vardır çünkü onların. Siz dürüstlüğünüze güvenip uğraş verdikçe o bukalemun gibi renkten renge girer, haklı çıkmak için gurursuzluğu dibine kadar sıyırırlar.

Yüreği ile konuşanları yüreğiniz ile dinleyin. Sadece diliyle konuşanı sakın yüreğinize almayın, üzülen siz olursunuz. O tip insanlar lüzumsuz lambaya benzer, kapatın gitsin.

Siz ne kadar anlamlı cümleler kurarsanız kurun anlamayan biri için hepsi anlamsızdır. Siz duygu yüklüsünüzdür. Anlatacak o kadar çok şeyiniz vardır ki... Ama karşınızdaki kişi sizinle aynı duygu frekansında değilse hep bir şeyler eksiktir, tat yoktur... Sanki balayına çıkmışsınız ama damat yok gibi. Doğum günü mumunuz var ama pastası yok gibi. Kumsaldasınız ama deniz yok gibi. 3D film izliyorsunuz ama gözlüğü yok gibi... Konuştuğunuz kelimeler havada pervasızca dolaşır ama bir cümle oluşturmaz karşı tarafta. Çünkü duygu eksiktir.

Bazı insanlarla problemlerinizi çözmek için ne kadar konuşursanız konuşun, ne kadar susarsanız susun yine de anlamıyor ve değişmiyorsa nokta koymanın zamanı gelmiş demektir. Fuzuli'nin dediği gibi "Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil." Öyle durumlarda ağzınızda cam kırıkları. Konuşsanız dilinizi keser, yutsanız boğazınızı...

Sizi anlıyormuş gibi yapan samimiyetsiz gökkuşağı rengindeki insanlar yerine anlamadığını dürüstçe ifade eden samimi gri insanları tercih edin. En azından sizi kandırmış olmazlar. "Miş" gibi yapanları fark ettiğiniz an onu alın ve yolun kenarına bırakın. Bir çakıl taşı misali yol boyunca ayağınıza takılmaktan, rahatsız etmekten başka bir işe yaramayacaktır o insanlar.

Konuşurken virgülü kullanın ki sözleriniz birbirine karışmasın. Düşünürken noktayı kullanın ki, uzayıp gitmesin düşündükleriniz. Bir düşüncenizi sonlandırmadan diğerine geçerek aklınızı karıştırmayın. Ikili ilişkilerinizde soru işaretini ihmal etmeyin. Tereddüt ettiğiniz yerde sorgulayın, soru sorun. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. Iki noktayı arada devreye sokun. Değer verdiğiniz kişilere açıklama yapmanız gerekebilir çünkü.

Sözler; anlayanı olmadığı zaman duvara çarpıp geri döner. Konuşamadığınız sizi eksilten, sizi eskiten insanlara yol verin. Azala azala değil, çoğala çoğala yaşayacağınız insanları tercih edin hayatınızda...Sizi anlamayan bir insan da kalmak için bir sebebiniz yoksa, gitmek için geçerli bir sebebin var demektir...