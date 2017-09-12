Svetlana Williams

Pronote Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık ’ın gerçekleştirdiği yayımlanan güncel araştırma ve sektör analizine göre 2017 Haziran sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama birim m2 konut fiyatları son 1 yılda %10 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama fiyatlar son 5 yılda ise tam %83 arttı.

Gayrimenkul sektöründe kullanıcılara, mal sahiplerine ve yatırımcılara aracılık ve danışmanlık hizmeti sağlayan Pronote Gayrimenkul Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı Emir Sezgin, en son açıklanan piyasa verilerinin değerlendirdiği araştırmaya göre, 2017 Haziran sonu itibariyle ortalama birim m2 konut fiyatları nın Türkiye’de %10,2 artış göstererek, 2.027 TL/m2’ye ulaştığını belirtiyor. Sezgin, ayrıca son yıllarda yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan gayrimenkul enstrümanlarından birinin konut olduğu üzerinde duruyor.



Son 1 Yıllık Fiyat Artışlarında, İzmir İlk Sırada

Yapılan araştırmaya göre 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki birim m2 konut fiyatları incelendiğinde, son 1 yıl içerisinde konut fiyatlarının en fazla İzmir’de arttığını belirten Sezgin, 2016 Haziran ayı itibariyle 2.059 TL/m2 olan konut fiyatlarının %19,3 artış göstererek, 2017 Haziran ayında 2.457 TL/m2’ye ulaştığını kaydediyor. Birim m2 konut fiyatları ile ilgili Sezgin ayrıca şunları söylüyor: ‘‘İzmir’deki konut fiyatları son 5 yılda tam %97,3 artış gösterdi. Yani 2012 yılında ortalama 400 bin TL olan bir konutun fiyatı, 2017’de yaklaşık 790 bin TL’ye ulaşmış oldu.’’



Konut Fiyatları İstanbul’da 5 Yılda %120 Artış Gösterdi

İstanbul’da 2016 Haziran ayı itibariyle 3.439 TL/m2 olan birim m2 ortalama konut fiyatları %9,2 artış göstererek, 2017 Haziran ayında 3.754 TL/m2’ye ulaştı. İstanbul’daki konut fiyatları son 5 yılda ise tam %120 artış gösterdi. Yani 2012 yılında ortalama 400 bin TL olan bir konutun fiyatı, 2017’de 880 bin TL’ye ulaştı.

Ankara’da Artış Sürüyor