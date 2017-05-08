Konut Kredisi Kullanımında İstanbul İlk Sırada!

Svetlana Williams

Pronote Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2017 1. çeyrek itibariyle Türkiye genelinde konut kredisi kullanımı en fazla İstanbul’da gerçekleşti.

İstanbul’u sırasıyla, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

Gayrimenkul sektöründe kullanıcılara, mal sahiplerine ve yatırımcılara aracılık ve danışmanlık hizmeti sağlayan Pronote Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı Emir Sezgin, son açıklanan sektör verilerine bakıldığında, 2017 1. çeyrek itibariyle Türkiye genelinde toplam konut kredisi kümülatif miktarının 173 milyar TL’ye ulaştığını, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam konut kredisi kümülatif miktarının ise %18 artış gösterdiğini belirtti.

İlk 5 sıralaması: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya

Yapılan araştırmaya göre 2017 Mart sonu itibariyle İstanbul’da 57,4 milyar TL, Ankara’da 20,7 milyar TL, İzmir’de 12,4 milyar TL konut kredisi kullanımı gerçekleştiğini ifade eden Sezgin, 3 büyük ilin, Türkiye genelinde toplam konut kredisi kümülatif miktarı içindeki ortalama oranlarının İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla; %33,18, %12,01 ve %7,22 şeklinde olduğunu kaydediyor.

Sıralama İl Kümülatif Konut Kredisi Tutarı (Bin TL) Toplam Konut Kredileri İçindeki Oran 1 İSTANBUL 57.421.666 33,18% 2 ANKARA 20.784.199 12,01% 3 İZMİR 12.494.451 7,22% 4 BURSA 6.081.434 3,51% 5 ANTALYA 5.701.563 3,29%

Son 5 sıralaması: Bayburt, Ardahan, Hakkari, Muş ve Gümüşhane

2017 Mart sonu itibariyle en az konut kredisi kullanımı 56,1 milyon TL olarak Bayburt’ta gerçekleştiği üzerinde duran Sezgin, Bayburt’un Türkiye genelinde toplam konut kredisi kümülatif miktarı içindeki ortalama oranının ise, sadece %0,03 olduğuna dikkat çekti.

Sıralama İl Kümülatif Konut Kredisi Tutarı (Bin TL) Toplam Konut Kredileri İçindeki Oran 77 KİLİS 123.657 0,07% 78 MUŞ 119.641 0,07% 79 GÜMÜŞHANE 116.165 0,07% 80 ARDAHAN 85.098 0,05% 81 BAYBURT 60.454 0,03%

Bankalar tarafından konut kredilerine uygulanan ortalama faiz oranlarına bakıldığında, son 1 yıl içerisinde %20’lere varan bir düşüş yaşandığını söyleyen Sezgin, 2016 Mayıs ayında ortalama konut kredisi faiz oranı %1,17 civarında iken, şuan bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte bu oranın ortalama % 0,95’lere gerilediğine değindi.

Konut kredisi kullanım miktarı ile faiz oranları arasında ters bir ilişki bulunduğunu ve bunun kredi kullanım miktarı ve konut satışlarına olumlu yönde etki ettiğini belirten Sezgin, yeni düzenlemeler ve özel sektör kampanyaları ile birlikte, konut kredi kullanımının önümüzdeki dönem daha da artmasını bekliyor.