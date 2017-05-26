Korkak, ürkek, yetersiz herifler!

Eyüphan Kaya

Aşağıda belirtilen söz ve davranışlarda bulunan kimseler bay olsun bayan olsun kendine olan güveni eksik ve yaşama karşı kuşkuları olan kimsedir. Ancak bu yanlışları yapanların %90’ı erkekçiklerdir.

*Sokaklarda bağırıp çağıranlar,

*Havaya kurşun sıkanlar,

*Silahsız kimselere silah çekenler,

*Anne babasına el kaldıranlar,

*Binalarında aidatlarını vermeyip yaşamın tadını kaçıranlar,

*Kahvelerde sesini yükseltenler,

*Devletin aleyhine kem söz söyleyenler,

*Memuruna sıkıntı veren amirler,

*Vatandaşa karşı kaba davranan memurlar,

*Öğrencisinden gıcık alan öğretmenler,

*Öğretmenlere karşı saygısızlık yapan öğrenciler,

*Herhangi bir dine, inanca küfredenler,

*Bir insanı ait olduğu ırka bağlı olarak küçük düşürenler, rahatsız edenler,

*Akranlarına tehdit/baskı yapanlar,

*Aile büyüklerine saygısızlık yapanlar,

*Eşini çocuklarını dövenler,

*Alkol alıp afra tafra satanlar,

*Bir illegal örgüt adına hayatın içinde bir rol alanlar,

*Kimi karakol komutanlarına bir kahve karşılığı muhbirlik yapanlar,

*Kimi siyasilerin rüşvet alımlarında aracı olanlar,

Bunların hepsi korkak, ürkek heriflerdir diyebilirim. Birinden bu davranışların sadır olduğunu gördünüz mü hiç tereddüt etmenize gerek yok bu korkaktır diyebilirsiniz. Sadece korkaklık olsa, üstelik günahkar ve niteliksiz vatandaşlardır, sözlerine güven olmaz ne zaman ne yapacakları belli değildir.

İnsanın cesaret diye bilinen bir özelliği vardır, ama bu özelliği rızayı ilahi çerçevesinde kullanmak lazım. Basit gerekçelerle ona buna saldırmak da, başkasından gelen zulme ve hakarete boyun eğmek de insanı sırat-ı müstakimden ayırır bilmekte fayda var.

Hangi birini anlatayım, bir ülkede bu hataları yapan vatandaşlar dikkat çekiyorsa bir kaç yönde ihmal var,

Okul müfredatında sonun var, anne babadan aldıkları terbiyede kusur var, ayrıca bu hataların cezai karşılığı ya yok yada yetersizdir, caydırıcı değildir.

Anne baba eğitimi evlilik öncesi muhakkak verilmelidir. Aile hukuku konusunda evlenecek çiftler bilgilendirilmelidir.

Hayata verilen sıkıntı karşılığında muhakkak para cezası ya da hapis cezası olması lazım.

İnsanım diyen her kimseye sesleniyorum çevrenizde böyle dandik kimseler varsa, onlara değer vermeyin, uyarın yaptıklarının kabahat olduğunu söyleyin olur mu?

Bu her müminin başta gelen görevidir. İnanmıyorsanız en rahat ulaşabileceğiniz alim, amil ve takva sahibi bir kimseye sorun.